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19 Haziran 2018 09:57

Çankaya’ya doğa temelli çözümler

Çankaya Belediyesi, çevre, iklim ve enerji alanındaki çalışmalarına Doğa Temelli Çözümler Projesi’ni de ekledi.

Çankaya’ya doğa temelli çözümler

19 Haziran 2018 09:57


Çankaya Belediyesi Yağmur Hasadı Projesi, Başkanlar Sözleşmesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı gibi iklim ve enerji alanındaki çalışmalarına Doğa Temelli Çözümler Projesi’ni de ekledi. 4 yıl sürecek projeyle, kentsel planlamada sürdürülebilir çözümler üretmek, doğayı temel alan çözümler için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Projenin 26 ortağından biri olarak Brüksel’deki toplantıya Çankaya Belediyesi ile beraber katılan Milano, Szeged, Alcala de Henares gibi toplam 4 Avrupa belediyesinin pilot çalışmaları üzerinden platform oluşturuldu. Çankaya Belediyesi analizlerin yapılabilmesi için verilerin sağlanması amacıyla uygulamalar yaparak projeye katkı sağlayacak.


4 yıl sürecek projeyle, iyi yönetim, finansman modelleri ve etki değerlendirme araçlarıyla sürdürülebilir çözümler üretmek amaçlanıyor. Yerel uygulamalar boyutunda çözümler sunan proje, pilot bölgelerde birlikte tasarlanan, desteklenen ve geliştirilen bir kentsel planlama modelini öngörüyor. Doğayı temel alan çözümler için farkındalık oluşturmanın da hedeflendiği proje kapsamında çevresel, sosyo-ekonomik, finansal analizler ve projeksiyonlar ortaya konuyor.




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