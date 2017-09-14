Çankaya’ya Teknoloji Evi geliyor

Çocukların çevre, kültür, sanat, spor, bilim ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda eğitimleri konusunda bugüne kadar çok sayıda proje hayata geçiren ve etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi şimdi teknoloji eğitimi için adım attı. Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar’daki Çankaya Parkı içinde inşası devam eden Çankaya Teknoloji Evi, 7-14 yaş arası çocukların teknoloji eğitimi almasını sağlayacak. Kod Atölyesi, Robot Atölyesi ve 3D Yazıcı Atölyesinin yer alacağı Teknoloji Evi, 200 çocuğun teknolojik eğitimle tanışmasını sağlayacak. Teknoloji Evi, okullardaki teknoloji sınıflarından öğrencilerine vereceği teknoloji laboratuvarı desteği ile toplam 550 çocuğa eğitim sağlayacak kapasitede olacak.

“Atölyeler hayalleri gerçekleştirecek”

Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış birçok uygulama ile eğitim verilecek Kod Atölyesinde, algoritmik düşünce sistemlerinin nasıl geliştirebileceği problem üreten değil problem çözen bireylerin eğitimi sağlanacak. Robot teknolojilerini öğrenmeye yönelik giriş yapılacak Robot Atölyesinde ise robot tasarımı yapılabilecek. Öğrenciler Robot Mekaniği, Tasarım, Akış Diyagramları, Temel Görev Yürütme, Algılayıcılar, Servo Motor Kontrolü üzerine eğitim alabilecekler. Legolar, sensörler, özel devreler ve parçaların olduğu bir kitin verileceği çocuklar, kendi robotlarını yapabilecek. Çocuklar Aynı kiti kullanarak farklı robot yapabilecek. Çocukların hayallerini somut materyale çevirecek 3D Yazıcı Atölyesi ise 3 boyutlu programlarda çizim yapılarak, hayal gücünün 3D yazıcıyla buluşmasını sağlayacak. Tasarım ve inovatif düşünceyi destekleyici 3D yazıcıların, eğitim ortamlarında inovatif düşünce ve tasarımı güçlendirecek şekilde kullanımlarının arttırılmasını amaçlayan atölye, 3D yazıcıların kullanımı konusunda öğrencilere tasarım ve yazılım gibi farklı becerilerin kazandırılmasını da amaçlıyor.

Çankaya Teknoloji Evinde yer alan atölyelerde eğitim almak isteyenler Çankaya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ‘458 90 97’ numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.