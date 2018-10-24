Çankya'ya 770 kilometre kaldırım yapıldı

Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve geldiği günden bu yana Fen İşlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiren Çankaya Belediyesi, Başkan Taşdelen'in Çankayalılara verdiği "kaldırım ve çöp sorunu kalmayacak" sözünü yaptığı çalışmalarla yerine getirdi. Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda olma sorumluluğuyla çalışmalarını titizlikle yürüten Çankaya Belediyesi, asfalttan kaldırım çalışmalarına, tadilatlar ve merdivenli yol çalışmalarına kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla 4,5 yılı oldukça verimli geçirdi. İlçenin 124 mahallesinde birden çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sokaklara 934 bin 767 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 1 milyon ton asfalt rakamına yaklaştı. Asfalt plentinde kendi ürettiği asfaltı kullanan Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla ilçelere devredilen caddelerde de asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Başkan Taşdelen'in uygulamaya geçirdiği yeni tarz kaldırım vatandaşların da övgüsünü aldı. En az 20 sene dayanabilen kaldırımlarla Çankaya'nın sokaklarını yürünebilir hale getiren belediye, 2014'ten bu yana yaklaşık 770 kilometre uzunluğunda kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdi. İlçenin eğimli bölgelerinde vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol çalışmalarına ağırlık veren belediye, bu zamana kadar 86 bin 225 metrekarelik 57 kilometreye eşdeğer merdivenli yol çalışması gerçekleştirdi.