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Çarpık yapılaşmaya neşter

Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile Mamak’ı adeta sil baştan inşa eden Mamak Belediyesi, mahalle aralarındaki metruk yapıları da yıkıyor.

Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile Mamak'ı adeta sil baştan inşa eden Mamak Belediyesi, mahalle aralarındaki metruk yapıları da yıkıyor.


Kent estetiğine zarar veren harabe yapıları ortadan kaldırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdüren belediye, bu senenin başından itibaren uyuşturucu madde kullananların uğrak yeri olan, atıl durumdaki 210 metruk yapıyı yıktı. Kaçak yapılaşmaya karşı mücadele eden Mamak Belediyesi, diğer yandan da kullanılmaz haldeki terk edilmiş yapıları tespit etmeye devam ediyor. Çarpık yapılaşma konusunda tavırlarının net olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, imar düzenine aykırı, görsel güzelliği bozacak hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Akgül, kanunlar çerçevesinde hareket edilerek tehlike arz eden binaların yıkımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda, her gün bölge taramaları ve vatandaş şikayetlerini değerlendirip, yasal zemin oluşturarak geçtiğimiz yıl 295 bu yıl içinde de 210 sahipsiz yıkımını gerçekleştirdi. 25 viranede ise yıkım aşamasına geldi.

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