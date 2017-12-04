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04 Aralık 2017 10:48

ÇAYED yardım faaliyetlerine devam ediyor

Her yıl 20 binden fazla vatandaşa yardımda bulunan ÇAYED Yarım Elma ekibi, bu kez hijyen malzemesi ve giysi dağıtımı yaptı.

ÇAYED yardım faaliyetlerine devam ediyor

04 Aralık 2017 10:48


Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıtımlarına devam ediyor. Dayanışma anlayışıyla her yaştan Çankayalıya yardım elini uzatan ÇAYED Yarım Elma’nın durağı bu kez Mimar Sinan Mahallesi oldu. Giysi, ev eşyası, gıda malzemesi dağıtımlarıyla Çankayalılara destek veren ÇAYED Yarım Elma, yardımseverlerin bağışladığı malzemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor. Her yıl on binlerce insana gıda ve giysi, 2 bini aşkın yeni ev kuran çift ya da üniversite öğrencisine ev eşyası desteği sunan ÇAYED Yarım Elma, dağıtım listesine hijyen malzemelerini de ekledi.


Hayırsever vatandaşların bağışladığı temizlik malzemesi ve bebek bezlerini Mimar Sinan Mahallesi muhtarının yönlendirmesiyle dağıtan ekip, ihtiyaç sahiplerine birer de kışlık erkek gömleği ve kadın bluzu takdim etti.




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