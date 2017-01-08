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08 Ocak 2017 12:37

ÇAYED, ‘Yarım Elma’yla 26 bin 901 kişinin gönlünü aldı

ÇAYED, ‘Yarım Elma’yla 26 bin 901 kişinin gönlünü aldı

08 Ocak 2017 12:37

ÇAYED Yarım Elma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Kayıtlı 7 bin 900 üyesi bulunan ve bunun yanı sıra yılda ortalama 12 bin vatandaşın ihtiyacına karşılık veren ÇAYED Yarım Elma, 2016 yılında 26 bin 901 vatandaşa ihtiyaçları konusunda destek oldu.
Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma, her yıl binlerce vatandaşa yardım elini uzatıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve eşya yardımı yapan ÇAYED Yarım Elma, bağış yapan vatandaşlar eliyle üniversite öğrencilerine de eşya desteği veriyor. Her yıl 20 binden fazla vatandaşa yardımda bulunan ÇAYED Yarım Elma, bu yılın başından itibaren 19 bin 426 vatandaşa giysi, bin 375 vatandaşa eşya, 4 bin 945 vatandaşa gıda, bin 125 vatandaşa gıda çeki, 30 vatandaşa da ihtiyaçlarını giderebilecekleri hediye çeki verdi.

Eşyalar evden alınıyor
Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine desteğini esirgemeyen ÇAYED Yarım Elma, 2 bin 500’e yakın öğrenciye ev eşyası yardımı yaptı. Vatandaşların evinde veya ofisinde kullanmadığı eşyalarını, ÇAYED Yarım Elma’yı arayarak bağışlamak istediklerini söylediklerinde bulundukları yerden aldıklarını belirten yetkililer, bağışçılarla ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturuyor. Yetkililer böylece binlerce ihtiyaç sahibinin yardım aldıklarına dikkat çekiyor.

Siz de destek olabilirsiniz
Bağışçılar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi ve eşya yardımında bulunan ÇAYED Yarım Elma, vatandaşları ihtiyaç sahiplerine destek vermeye davet ediyor. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de bağışçılara seslenen ÇAYED Yarım Elma yetkilileri, vatandaşların 474 00 10 numaralı telefonla kendilerine ulaşmaları halinde, yardım almak isteyenlere yardım götürebileceklerini bağış yapmak isteyenlerin de bağışlarını alabileceklerini belirttiler.



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