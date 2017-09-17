Celal Bayar’daki asfalt çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir ekipleri, Celal Bayar Bulvarı ile devamındaki Cebeci Cemal Gürsel Caddesi’nin asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, Başkent’in en önemli arterlerinden biri olan ve toplu taşıma araçlarının yoğun kullandığı Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile devamındaki Cemal Gürsel Caddesi’den Dikimevi Tıp Fakültesi Caddesi kesişimine kadar olan 8,5 kilometrelik yolun asfaltını, 2 haftada tamamen yeniledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfaltlanan yollarda, çizgi ve işaret levhalarını yerleştirme çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacak.