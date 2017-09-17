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17 Eylül 2017 17:33

Celal Bayar’daki asfalt çalışmaları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bahar aylarında başlattığı asfalt seferberliği çalışmalarını, okulların açılması öncesinde de aralıksız sürdürdü.

Celal Bayar’daki asfalt çalışmaları tamamlandı

17 Eylül 2017 17:33


Büyükşehir ekipleri, Celal Bayar Bulvarı ile devamındaki Cebeci Cemal Gürsel Caddesi’nin asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, Başkent’in en önemli arterlerinden biri olan ve toplu taşıma araçlarının yoğun kullandığı Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile devamındaki Cemal Gürsel Caddesi’den Dikimevi Tıp Fakültesi Caddesi kesişimine kadar olan 8,5 kilometrelik yolun asfaltını, 2 haftada tamamen yeniledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfaltlanan yollarda, çizgi ve işaret levhalarını yerleştirme çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacak.




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