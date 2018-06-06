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06 Haziran 2018 09:44

Cemil Çiçek sahurda Mamak’a konuk oldu

Mamak Belediyesinin düzenlediği sahur programında Mamaklı vatandaşlarla bir araya gelen eski TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, ’’24 Haziran seçiminde devreye girecek olan yeni sistemde cumhurbaşkanlığı makamı daha da güçlü hale gelecek’’ dedi.

Cemil Çiçek sahurda Mamak’a konuk oldu

06 Haziran 2018 09:44


Eski TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Mamaklı vatandaşlarla sahurda bir araya geldi. Mamak Belediyesinin Anfi Düğün Salonu’nda dört mahallenin katılımı ile düzenlediği sahur programında 24 Haziran seçimlerine değinen Çiçek, devletin birliğini ve dirliğini temsil eden kurumların her zaman güçlü olması gerektiğini ifade etti. Çiçek, ’’Eğer işin başındaki kişinin gücü ve yetkisi yoksa birçok şey eksik kalır. İşte 24 Haziran seçiminde devreye girecek olan yeni sistemde cumhurbaşkanlığı makamı daha da güçlü hale gelecek. Ülkemizin bekasını ve geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Tabii sadece cumhurbaşkanının da güçlü olması yetmiyor. Güçlü bir hükümetin de kurulması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.


Dokuz yıldır gerek iftar programlarında, gerekse sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, ’’İşte bu sofralarda oluşan birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz. Bu gücü de en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu birlik ve beraberliğin bozulmaması için milletimizin ferasetinin tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkacağına inanıyorum. 16 yılda bu ülkeyi hayal edilemeyen noktalara getiren milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daha güçlü bir şekilde seçileceğinden hiç şüphem yok’’ şeklinde konuştu.




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