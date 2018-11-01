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Çengel Atölye Kuğulupark'ta kermes

Çankaya Belediyesi ile Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliğinde eğitilebilir zihinsel engellilerin faaliyet gösterdiği Çengel Atölye, Kuğulupark’ta kermes düzenledi.

Çankaya Belediyesi ile Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliğinde eğitilebilir zihinsel engellilerin faaliyet gösterdiği Çengel Atölye, Kuğulupark'ta kermes düzenledi. 42 kursiyerin el emeği ürünlerinin satışının yapıldığı kermesin geliri de atölyenin ihtiyaçları için kullanılacak.


Engellilerin sosyal ve çalışma yaşamına katılımına yönelik hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği ile birlikte eğitilebilir zihinsel engellilerin üretimde bulunduğu Çengel Atölye Kuğulupark'ta kermes düzenledi. 42 kursiyerin takı, süs ve hediyelik eşya ürettiği Çengel Atölye kermesine anneleri de destek verdi. Ev yapımı yiyeceklerin satışının da yapıldığı kermesin tüm gelirleri Çengel Atölye'nin ihtiyaçları için kullanılacak.


Zihinsel engelli kursiyerlerin ürettikleri eserleri sergileyerek satışa sunma heyecanına vatandaşlar da ortak oldu. Engelli bireylerin ilgileri, yetenekleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda yönlendirildikleri atölye çalışmalarını içeren ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacak sosyal etkinliklere katılmalarıyla desteklenen proje çerçevesinde resimden seramiğe, taş boyamadan takı kursuna farklı kurslara katılan gençler, ürünleri Kuğulupark'ta satışa sundu. 10 yıldır Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren atölye, bugüne kadar 500'ü aşkın engelli bireyi ağırladı.

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