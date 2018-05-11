Çengel Ritim Atölyesi’nden hastanede konser

Medicana Ankara Hastanesi, Engeliler Haftası kapsamında örnek olacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bedensel ve zihinsel engelli ritim ustalarından oluşan Çengel Ritim Atölyesi, hayatı paylaşmak için engel olmadığını göstermek amacıyla hastanede konser verdi. Hastane Genel Müdürü Gülçin Sarıyıldız, ’’Bugün burada bir ilki paylaşmak için bir araya geldik. Engelliler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Amacımız toplumda farkındalık oluşturabilmekti. Bir programla ortaya çıktık; ’Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok.’ Engelli bireylerimizi topluma, birlikte yaşama adapte edebilmeli ve birlikte yaşamayı öğrenebilmeliyiz hep birlikte. Onların mutlu olması bizim için çok önemliydi. Konseri büyük bir keyifle gerçekleştirdiler. Biz de amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Hayatı paylaşmak için engel yok. Toplumdaki her birey bu konuda daha duyarlı olsun isteriz" dedi.

Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği yetkilisi ise, 10 yıl önce Çengel Atölye’nin hazırlanan projelerin katkılarıyla kurulduğunu belirterek, Çankaya Belediyesinin kendilerine mekan ve bazı konularda destek verdiğini, geriye kalan her şeyi bu proje yardımıyla yaptıklarını kaydetti. Hastane yönetiminin Çengel Ritim Atölyesi ekibine çiçek ve çikolata takdim etmesinden sonra program sona erdi.