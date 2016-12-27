Çernobil çocuklarının sağlıklı gelişimine TİKA’dan anlamlı katkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Çernobil faciasında etkilenen çocukların rehabilitasyonuna yönelik projelerine devam ediyor.

21’nci yüzyılın en büyük nükleer faciası olarak bilinen Çernobil faciasının etkileri halen görülüyor. Bu yaranın bir nebze olsun iyileştirebilmesi için Ukrayna halkına en büyük katkılardan biri de TİKA tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda TİKA, 2012-2016 yılları arasında şu ana kadar toplam 250’yı aşkın çocuğun rehabilitasyonuna destek oldu. Her sene, yaz aylarında, Karadeniz sahilinde radyasyon etkisine maruz kalan çocuklara yönelik gelişimsel oyunlar, sanatsal faaliyetler ve geziler ile renklendirilen tedavi programları TİKA tarafından düzenleniyor.

Çernobil faciasından en çok Jıtomir Bölgesi Narodıçı ve Ovruç Reyonları etkilendi. Jıtomır Bölgesindeki Ovruç şehrinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında ahşaptan her türlü resim ile süs eşya üretebilen Çernobil çocuklarının meziyetleri sergilendi. Çernobil Çocukları Yaşam Vakfı Başkanı Lyudmıla Zakrevskaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada “TİKA olarak çocuklarımıza yıllardır gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı size çok müteşekkiriz. TİKA sadece Çernobil mağduru çocukların sağlıklı gelişimini güvence altına almamakta, aynı zamanda Ukrayna sanatının gelecek nesillere aktarılmasını da mümkün kılınmakta” diye konuştu.

Ovruç Valisi Dıvınskiy de Çernobil çocuklarına yönelik tedavi programlarını düzenleyen TİKA’ya minnettarlığını bildirdi. TİKA Ukrayna Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ise “Ukrayna için hassasiyet arz eden konular kurumumuz için de önceliklidir. Bundan dolayıdır ki TİKA, 2012 yılından beri Çernobil mağduru çocuklara ve ailelerine yardım elini uzatmaktada. Projelerimizin ana amacı, Ukrayna halkına Türk halkının dostluğunu hissettirmek ve Ukrayna kalkınma çabalarına destek sağlamaktır” şeklinde konuştu.