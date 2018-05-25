Çetinkaya: “Türkiye kader seçiminin eşiğinde”

Bölge Milletvekili adayı Fatih Çetinkaya, Demetevler Vatan Caddesi’ndeki seçim bürosunu coşkulu bir törenle açtı.

Şiddetli yağmura rağmen Mehteran takımının mehter marşları seslendirdiği açılışa vatandaşların ve partililerin ilgisi yoğun oldu. Açılış öncesi Kur’an-ı Kerim okundu. Yapılan dua ve niyazların ardından bir konuşma yapan MHP Milletvekili Adayı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, çocukluk ve gençlik döneminin tamamının Yenimahalle’de geçtiğini belirterek, "Bir evladınız olarak sizlerin desteğinizi esirgemeyeceğine olan inancım tamdır” dedi.

Türkiye’nin bir kader seçiminin eşiğinde bulunduğuna dikkat çeken Çetinkaya, 95 yıldır her türlü fitne ve fesadı Türkiye’ye reva görenlerin bugün de aynı niyet ve aynı cüretle Türkiye’nin varlığına ve bekasınaa karşı kirli tezgahlarını sürdürdüklerini belirtti. Çetinkaya, şunları söyledi:

“İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oynanan oyunları bozmak, içten ve dıştan kuşatılmışlığını yıkmak ve bundan sonra gelecek yüzyılda hak ettiğimiz huzuru yaşamak, bu topraklarda çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak, çevresinde ve dünyada güçlü bir ülke olmak için 24 Haziran’da bir seçime, bir tercihe gidiyor.”

Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi’nin lideri Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz ihanet girişiminin hemen ardından aynı o gecedeki devlet adamı duruşuyla o günden bugüne kadar devlet adamlığı tecrübesini konuşturduğunu söyledi. Çetinkaya, Türkiye’de oyun peşinde koşanların döviz üzerinden bir ekonomik operasyon hazırlığı içinde bulunduğu ifadesini Devlet Bahçeli’nin 3 Nisan tarihinde Meclis Grup Toplantısı’nda söylediğini ve “Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler döviz silahını çektirmişlerdir” uyarısı yaptığını ifade etti. Çetinkaya, dolarla ilgili olarak şöyle dedi:

“Bugün doların ani yükselişindeki temel faktör, Türkiye ekonomisinin kötü olması değil, yurt dışı kaynaklı yoğun döviz alımı yapanlarla Türkiye içindeki yabancı yatırımcıların 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın başarılı olamaması için yapılan psikolojik saldırısından başka bir şey değildir. İşte bu 24 Haziran bunları yapanlarla aynı kuyrukta olanlarla, bunların karşısında olan millet sevdalılarının seçimidir. Bu seçim Türkiye’ye tuzak kuranlarla tuzağı bozmak için yola çıkanların seçimidir. Türkiye’yi vesayet altına almaya çalışanlarla 2023 yılında lider ülke Türkiye diyenlerin seçimidir. Bunun için de Milliyetçi Hareket Partisi olarak ‘Cumhur İttifakı millet aklı’ diyoruz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti’nin sevdalılarıyız.”

Seçim bürosunun açılışında konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da, Türkiye üzerine oynanan oyunlara karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin feraseti ve duruşuyla Türk milletinin geleceğe güvenle baktığını bildirdi. Oluşturulan Cumhur İttifakı’nın tüm şer odaklarına karşı mücadelenin ortak adı olduğuna dikkat çeken Baştuğ, “24 Haziran seçimlerine günler kala yaşanan olaylar ardı arkası gelmeyen tahrik ve saldırılar, ülkemizi gerek terör, gerekse kıskaç altında bırakmak isteyen manipülasyonlar, Cumhur İttifakı’nın Türk milletinin kaderi için ne kadar büyük önem arz ettiğinin ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ne kadar haklı olduklarının bir kez daha ispatı olmuştur. İşte böyle tarihi öneme sahip olan bir dönemde Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğine yön vermeye talip olan Milliyetçi Hareket’in cesur kadroları, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye çıktığı bu kutlu yolda yol arkadaşı olmaya layık görülmüş Milliyetçi Hareket Partisi’nin birbirinden kıymetli milletvekili adayları, sokaklarda, caddelerde, hanelerde, ekranlarda, kürsülerde, aklınıza gelebilecek her yerde Türk milletinin sesi olmaya gayret göstermektedirler. Kendilerine çıktıkları bu yolda muzafferiyetler diliyorum. Bu mübarek zaman diliminde, bu rahmet ayında bir arada olmamıza vesile olan bölgemizin milletvekili adaylarına başarılar diliyorum” dedi.

Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Yaşar Yıldırım, Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MYK üyeleri, ilçe başkanları, milletvekili adayları, il ve ilçe yöneticileri ile Kadın Kolları mensubu çok sayıda yönetici katıldı.