CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 3 - Knack Roeselare: 2

Halkbak Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup etti.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubunda Ankara'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla 2 puanın sahibi oldu. Mavi-beyazlı takım ikinci maçında, 18 Aralık'ta Almanya'nın United Volleys Frankfurt takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Burutay Subaşı'nın saatte 109 kilometre hızla attığı servis maçın en hızlısı oldu. Sket de 105 kilometre ile atmayı başardı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Milan Rajkovic, Stephan Greieder

Halkbank: Faik Samed Güneş, Drazen Luburic, Alen Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Michele Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Guillaume Quesque)

Knack Roeselare: Verhanneman, Peter Coolman, Hendrik, Ruben Depovere, Arno Van de Velde, James Brett Walsh (Stjin Dejonckheere, Benjamin Robbe, Lou Kindt, Çonnor Samuel Holt, Hirtum Vo Ruben)

Setler: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9

Süre: 2.12 (35, 28, 28, 23, 18)