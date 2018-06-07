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07 Haziran 2018 10:21

Çevre Günü’nde çevre bilinci hatırlatıldı

Çevre konusundaki hassasiyetiyle hep bir adım önce olan Keçiören Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda Öncü Koleji öğrencilerine eğitim verdi.

Çevre Günü’nde çevre bilinci hatırlatıldı

07 Haziran 2018 10:21


Geri dönüşüm kavramını tanımak, çöplerin ayrıştırılması davranışını kazanmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerinde öğrenciler geri dönüştürülebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması konusunda bilgilendirilirken, daha yaşanabilir bir dünya için her bireye düşen görevler de hatırlatıldı. Öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atık yönetimi konularını içeren “Sıfır Atık Projesi"nin önemi anlatılırken, öğrenciler arasında ödüllü mini yarışmalar da düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyunca yapmış olduğu çevre çalışmalarının tanıtıldığı eğitim seminerinde Keçiören Belediyesinin Çevre Çiçekleri Hareketi ve evden ayrıştırma konusunda hane halkını bilgilendirme çalışmaları da anlatıldı.


5 Haziran Çevre Günü’nde herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çevreye 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerekiyor. Keçiören’de çocuklarımızın yaşadığı yere saygı duyan, onu güzelleştiren, koruyan bireyler olması için başlattığımız Çevre Çiçekleri Projesi’ni 9 yıldır uyguluyoruz. İlköğretim çağındaki beşinci sınıf öğrencilerine eğitim veriyoruz ve bu öğrencilerimizi Çevre Müfettişi yapıyoruz. Yaklaşık 100 bin çevre çiçeğimiz fahri müfettiş olarak çevrenin korunması noktasında sorumluluk alıyor ve çevreyi kirleten insanları uyarıyor. Birlikte hareket ettiğimiz zaman çevremizin çok daha güzel olacağına, sokaklarımızın, mahallelerimizin, parklarımızın, bahçelerimizin çiçek açacağına inanıyorum. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir” diye konuştu.




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