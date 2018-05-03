Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kent merkezlerinde park sayısını artırmak için harekete geçtiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, özellikle parkı olmayan yerel idarelere öncelik gösterilerek, birçok yerel dokuya özgü park inşa edilmesi sağlandığını söyledi. Öztürk, "Bu yılki hedefimiz ise en az 150 park projesidir. Ayrıca model yağmur bahçesi bakanlık bahçesine inşa edildi " dedi.

Belediyelere yapılan park projelerine ilişkin verileri paylaşan Öztürk, "Bakanlığımız bütçe imkanları çerçevesinde 2017 yılında 53 adet park projesine 13 milyon 220 bin lira, İLBANK ile yüzde 50 ortaklaşa yapılan KENTDES projesi kapsamında 40 adet park projesine 25 milyon 950 bin lira, toplamda 93 adet park projesine 39 milyon 170 bin 700 lira yardım yapılmıştır. Bu yılki hedefimiz ise en az 150 park projesidir" dedi.

Bakanlık bahçesine model "yağmur bahçesi" inşa edildi

Özellikle yağmur bahçelerinin sayısının arttırılacağına dikkat çeken Öztürk, model yağmur bahçesinin bakanlık bahçesine inşa edildiğini, belediyelere destek olunarak ülke geneline yaygınlaştırılacağını belirtti. Öztürk, bakanlık girişine inşa edilen iki adet yağmur bahçesinde sadece Ankara Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik bir tür olan sevgi çiçeği kullanıldığını da söyledi. Yağmur bahçelerinin kısa süre içinde diğer bakanlıklarda da kurulacağını ifade eden Müsteşar Öztürk, ilgili kurumlara yardımcı olması amacıyla bir de ’Yağmur Bahçesi Kılavuzu’ hazırlandığını belirtti. Önümüzdeki günlerde geniş bir katılım ile bahçelerin tanıtımının yapılacağını söyleyen Müsteşar Öztürk şunları söyledi:

"Kuraklığa dur demek, yağmur suyunu toprakla buluşturmak, yer altı sularını beslemek ve doğayla uyumlu iklim şartları oluşturmak için yağmur bahçeleri ve su geçiren beton gibi basit ve ekonomik uygulamalarla şehirlerde su tutma alanları oluşturmak mümkündür. Yağmur bahçeleri gibi küçük dokunuşlarla şehirleri yeşillendirmek, toprağın üretkenliğini arttırmak, sel felaketini azaltmak, flora ve faunayı beslemek, kaliteli sulama suyu sağlamak, su tutma alanlarını arttırmak, yer altı su kaynaklarını beslemek ve kaliteli bir yaşam alanı sağlamak ve ısı adası etkisini yumuşatmak mümkündür. Şehirleri güzelleştirmek için yağmur bahçeleri ekonomik ve pratik dokunuşlardır. New York şehrinde 12 bin adet yağmur bahçesi bulunmaktadır. Bakanlık olarak bizde ülkemizde kurulumunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Hazırlamış olduğumuz kitapçık bu konuda rehber olacaktır. "