Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Samsun istikameti 8. kilometrede Ali Köse yönetiminde 06 GFY 85 Plakalı araç otobanda durdu. Arkasında seyir halinde bulunan 01 V 3321 plakalı tır duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ali Köse hayatını kaybetti. 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Ali Köse’nin yakınları cenazeye sarılıp ağladı. Polis ekipleri başka kaza olmaması için önlem aldı.

Öte yandan, kazadan yarım saat sonra kazayı görüp otobanda yavaşlayan 06 FE 7313 plakalı araca arkasında seyir halinde bulunan 26 RC 848 plakalı araç çarptı. Bu kazada ise 3 kişi yaralandı.