Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:43

Cezaevlerinde "Topraksız Tarım" projesi hayata geçti

İşyurtları Kurumu tarafından cezaevlerinde "Topraksız Tarım" projesi hayata geçirildi.

Cezaevlerinde

22 Haziran 2017 10:43


Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, tarımsal üretimde üniversiteler ile iş birliği yaparak "Topraksız Tarım" projesini uygulamaya koydu. Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne kurulan her biri 390 metrekarelik üç ayrı topraksız tarım uygulamalarının yapıldığı serada salatalık, domates ve çilek üretimine başlandı. Dünyada birçok ülke tarafından uygulanan, Avrupa’da seralardaki sebze üretiminin büyük bir kısmının yapıldığı topraksız ortamda kaliteli sebze ve meyve üretimi, enerji tasarrufu ile birlikte sağlanıyor, verimsiz topraklar değerlendiriliyor ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunuluyor. İşyurtları Kurumunca meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması için tarımsal konularda verilen eğitimlere "Topraksız Tarım" uygulaması eklenerek, bir yandan bu alanda eğitim almış kişi sayısının artırılması ve ülkemizde bu tarım uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!