Cezayir’de 840 aileye gıda yardımı

TİKA, Ramazan ayı münasebetiyle faaliyet coğrafyasında gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA Cezayir’de faaliyet gösteren El Anis Derneği işbirliğinde Blida, Medea, Bejaia ve başkent Cezayir olmak üzere 4 şehir ve 6 bölgede zor şartlarda yaşayan 840 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardımda bulundu.

Yapılan dağıtımlar, alma imkanı bulunmayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların adreslerine gidilip teslim edilerek gerçekleştirildi. Ayrıca Suriye’deki savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve sokaklarda yaşayan az sayıda Suriyeli mültecilere de dağıtım yapıldı.