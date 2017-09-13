Chevening burs programına 28 Türk öğrenci hak kazandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening burs programı 2017-2018 bursiyerleri için resepsiyon düzenlendi. İngiltere Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona 2017-2018 akademik yılı için seçilen 28 Türk bursiyer katıldı. Çevre, enerji, finans, işletme, göç, ticaret, hukuk ve kalkınma gibi konularda İngiltere’nin ileri gelen üniversitelerinde bir yıl yüksek lisans eğitimine hak kazanan bursiyerlere, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tarafından onur belgesi takdim edildi. Düzenlenen resepsiyonda bursiyerlere seslenen Büyükelçi Moore, “Bugün çok güzel ve harika bir gün. Birçok yetenekli ve genç Türk öğrencilerle birlikte olmak çok güzel. İngiltere’ye gitmekle kıyasladığımızda sizinle çalışmış olmak gerçekten güzel bir fırsat. Bu burs programından biraz bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten zorlu bir burs ve bu bursu almak çok kolay değil. Kendinizle gurur duymalısınız. Bu, akademik ve profesyonel okul hayatınız için gerçekten çok iyi bir fırsat. Sanırım bu burs programı hepinizden daha yaşlı, benden de daha genç” ifadelerini kullandı.

Chevening bursu nedir?

Chevening bursu, 1983 yılından bu yana sürmekte olan ve dünya çapında 46 binin üzerinde mezunu bulunan bir program. 1988 yılından bu yana Türkiye’de bin 600’den fazla kişi bu bursa hak kazandı. 2017-2018 yılı için dünya çapında 50 binin üzerinde kişinin başvurduğu programda başarılı bulunan bin 800 kişi bu sene İngiltere’de yüksek lisans eğitimi alacak. Türkiye’den 2017-2018 yılı için rekor sayıda başvuru alan programa 28 kişi seçildi.