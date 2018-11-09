CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: "İstifa etmiyorum. Sıkıyorsa sen at beni buradan"

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "İstifa etmiyorum. Ne yapıyorsan yap. Ben bu partiye 'Gel Öztürk gel' diyerek gelmedim, git diyerek gitmeyeceğim. Sıkıyorsa sen at beni buradan" dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini eleştirdi. Yılmaz, bir televizyon programında bir trolün Türk diline karşı aşağılayıcı ve küçültücü açıklamaları yapması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini karalaması üzerine kendisinin karşılık verdiğini söyledi. Yılmaz, "Bu disiplin soruşturması hükümsüzdür, yanlışıdır, bunu kınıyorum. Siz Atatürk'e saldıranlara, Cumhuriyete saldıranlara, geçmişinize saldıranlara cevap veremiyorsunuz, onlara cevap verenleri disipline sevk ediyorsunuz. Bu anlayış maalesef ideolojik olarak CHP'de farklı bir noktada durduğumuz anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"CHP'yi kendi malı, tarlası, bahçesi görene, dediğim dedik, çaldığım düdük, isterseniz burada olursunuz, isterseniz defolup gidersiniz anlayışa karşı mücadele ediyoruz. Aynı zamanda milletvekillerini biat eden robotları olarak görenlerle halkın seçtiği milletvekilleri olarak görenlerin mücadelesidir.''

Yılmaz, CHP'ye devşirme adaylar için kulis yapanların CHP'nin politikalarını ihlali ettiğini belirterek, "Koca CHP'de büyükşehirler için belediye başkan adayı yokmuş gibi önüne gelenleri adaya gösterme girişiminde bulunanlara CJHP'nin politikalarını ihlal etmiştir, biz ona karşı duruş sergiliyoruz. Bütün seçimleri kaybedip, hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Benimle ilgili yapılan disiplin soruşturması hükümsüzdür, derhal geri çekilmesi gerekir. Yarın Atatürk'ün huzuruna nasıl çıkacaksın? Sen yanlış yoldasın. Yanlış bir iş yapıyorsun, partiyi küçültüyorsun. Bizim bir makam derdimiz yok. Kimseden bir beklentimiz yok. Sana olan umudumu bitirmişim ben. Senin değişiklik yapacağına inancım bitmiş. Bu ülkede senin herhangi bir iyilik yapacağına hiç bir inancım kalmamış. Arkamda duramadın. Yüce Rabbim büyüktür. Biz ona inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Yılmaz, Kılıçdaroğlu'un kendisinden çekip gitmesini beklediğini söyleyerek, "Sen yönetemiyorsun, ben de hazırlık içindeyim. İllerden, ilçelerden, kurultay delegelerinden gelen talepleri sen de biliyorsun. Genel Başkanlık konusunda bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Ama hesabın benim önümü, kesmek, beni daha başlangıçta parti dışına girmek, beni şeytanlaşırmak. 9 seçim kaybetmiş biri olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Sen yanlış içindesin. Her yerde bir Öztürk Yılmaz ile karşılaşacaksın. Öztürk Yılmaz sahipsiz değildir, partiyi zorlama. Yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Bu uğrunda linç edilmeyi göze alırız. Beşiktaş sarsılmaz bir iradeyle ili tutmak istiyoruz. İstifa etmiyorum. Ne yapıyorsan yap. Ben bu partiye 'Gel Öztürk gel' diyerek gelmedim, git diyerek gitmeyeceğim. Sıkıyorsa sen at beni buradan" dedi.