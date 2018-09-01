.. Onlar kalp gözüyle görüyor, bizler dünya gözüyle görüyoruz. Kalp özüyle görenlerin futbolu daha büyük bir aşkla oynadıklarını düşünüyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Turged Görme Engelliler Spor Kulübü’nün oynadığı futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı. CHP Spor Kurulu Başkanlığını da yürüten Yıldırım Kaya, “Bugün kalp gözüyle görenlerin futbol müsabakasının başlama vuruşunu yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Takımlara başarılar dileyen Kaya, iki takımdan da yana olduğunu söyledi. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü de kutlayan Kaya, futbol müsabakasının başlama vuruşunu gözleri kapalı olarak yaptı. Maçı 1-0 kazanan, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünü kutlayan Kaya, “Barış isteyenlerin maçında kaybeden olmaz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış kazandı” ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Yıldırım Kaya şunları aktardı:

“Bugün kalp gözüyle görenlerin futbol müsabakasının başlama vuruşunu yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gönül gözüyle görüp, topun sesiyle futbol oynayan, spor aşığı kardeşlerimi tebrik ediyorum... Onlar kalp gözüyle görüyor, bizler dünya gözüyle görüyoruz. Kalp özüyle görenlerin futbolu daha büyük bir aşkla oynadıklarını düşünüyorum. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü, siz sadece görme engellilerin ve toplumun barışmasını değil, dünyadaki haksızlıklara hukuksuzluklara ve engellerin tümüne karşı bir adım atıyorsunuz.

Sizin bu topluma kattıklarınız çok büyük. Sadece görme engellilerinin başarısını anlatmıyorsunuz. Sizin ruhunuzun gördüğünü bizim gözlerimiz ne yazık ki göremiyor. Bizim gözlerimizin gördükleri ülkenin kirlilikleri. Ama bizim muradımız sizin yüreklerinizin gördüğü güzellikleri görmek. İşte bu umutla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüzü kutluyorum. Cumartesi Annelerinin çocuklarını görme umudu sizlerde yaşasın istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İki takımın başaracağına inanıyorum. Tek taraflı değilim, ikinizden yanayım. Çünkü siz dünyayı güzelleştirecek bir adım atıyorsunuz.”