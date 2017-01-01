CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 2014’ten beri başkanlığını yürüttüğü İç Anadolu Belediyeler Birliğini (İABB) ziyaret ederek, birlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İç Anadolu Belediyeler Birliğini ziyaret etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette 2014 yılından bugüne birliğin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Genel Başkan Yardımcısı Torun’a brifing verildi. Encümen üyelerinin de hazır bulunduğu brifing öncesinde Yaşar, 2014 yılında 43 belediye ile devraldığı birliğin tarihinde ilk defa 83 üyeye yükseldiğini kaydetti. Üye belediyelere maddi ve ayni yardımların her geçen yıl arttığını kaydeden Yaşar, “Şuanda 83 üye belediyemize Yenimahalle Belediyesi olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Üye belediye başkanlarımızı belirli aralıklarla yurt içinde ve yurt dışında eğitim toplantılarına götürüyoruz. Yine belediyelerin personellerine eğitim seminerleri veriyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızın bulundukları bölgeye en iyi şekilde hizmet etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



“Yenimahalle güzel bir örnek”

Belediyeleri bir çatı altında toplamak ve küçük belediyelere destek olmanın önemine değinen Torun, Başkan Yaşar’a gerek birlik çatısı altında, gerekse de Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yenimahalle Belediyesinin hizmetlerinin birliğe üye belediyelere de güzel birer örnek olacağını dile getiren Torun, “Küçük belediyeler kapı kapı gezerek destek istiyor, rencide oluyorlar. Buna rağmen emeklerinin ve çabalarının karşılığını da alamıyorlar. Bu eksiğin gidermesi açısından birliğin çalışmaları çok önemli. Birliğimizin gücünden faydalanmak lazım. Ben de elimden gelen desteği vermeye hazırım” ifadelerini kulandı.

Ardından Torun’a İABB’nin gerçekleştirdiği hizmetlerin tanıtıldığı bir brifing verildi.