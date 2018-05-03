CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Korku dağları sarmış”

Korku dağları sarmış” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’ çıkışı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Defalarca bu kürsüden FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladım. Bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır. Ne istediniz de vermedi? Türkiye’yi teslim etti. Bundan daha iyi siyasi ayak olur mu? FETÖ’nün istediği valileri, kaymakamları, paşaları sen atamadın mı? Sen atadın. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ’ye açmadın mı? Açtın. Daha bundan büyük siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum; FETÖ’nün siyasi ayağı ile iş birliği yapanlar, şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Seçmen FETÖ’cü mü değil mi nereden bileceksin? Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun. 25 Haziran’da Türkiye aydınlığa uyanacaktır. Bütün seçmenlere açık çağrım; kesinlikle ilçe seçim kurullarına gidin ve 100 bin imzayı tamamlayın, o liderleri cumhurbaşkanlığı adaylığına getirin" diye konuştu.

“Türkiye’nin beka sorunu, gelecek sorunu var diyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; gerçeği görsünler, hep birlikte görelim. Bütün muhafazakar demokratlara sesleniyorum; hep birlikte görelim. Türkiye’nin beka sorunu varsa birleşmemiz lazım. Birleşeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi, kardeşliği getireceğiz” ifadelerini kullandı.