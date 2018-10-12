CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu SODEM Ödülleri törenine katıldı

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Törende belediye başkanlarına ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen SODEM Ödül törenine katıldı. Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2 ay önce hizmete açtıkları Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinin bu etkinliklerle partiye ve önümüzdeki yerel seçim sürecine büyük katkılar sunacağına yürekten inandığını belirterek, "Seçici Kurul üyelerimiz çok titiz bir çalışma yaptılar. Bizler SODEM Yönetim Kurulunda olan belediyeler olarak hiçbir yere aday olmadık. Çünkü yönetim kurulunun tarafsız bir şekilde değerlendirmesi, seçici kurulumuzun tarafsız bir şekilde projeleri değerlendirmesini hedefledik" ifadelerini kullandı.

Törende SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seçici Kurul adına Prof. Dr. Korel Göymen de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Seçici Kurul tarafından değerlendirilen CHP'li belediyelerin başarılı projeleri ödüllendirildi. Belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi. Tarım kategorisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu / Yerel Tohum Projesi, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan / Tohum Sandığı Projesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt / Solucan Gübresi ile ödüllendirildi.

Sanat kültür kategorisinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen / Sanat Sokağı, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz / Kent Belleği Projesi, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı / Bilim Merkezi, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz/ Masal Müzesi, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar / Karşıyaka Oda Orkestrası ile ödül aldı.

Sosyal projelerde Manavgat Belediyesi de ödül aldı

Sosyal projeler kategorisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak / Evde Temizlik Hizmeti, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya / Semt Evi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen / Toros Kadınları, Şisli Belediye Başkanı Hayri İnönü / Fırsat Eşitliğinde, Fiili Eşitliğe: Şisli'de Kapsayıcı Hizmet Modeli, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir / İpek Böceğinin Heyecanlı Yolculuğu Projesi, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce / Al Götür; Oku Getir / Sokak Kütüphaneleri ve Kitap Kutuları ile ödül aldı.

Tarih kategorisinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz / Taş Mektep Restorasyonu, Beydağ Belediye Başkanı Süleyman Vasfi Şentürk / Beydağ Kalesi Uyanıyor ile ödül aldı.

Demokratik katılım ve yönetişim kategorisinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu / İDEA Kadıköy ile ödül aldı.

Kentsel gelişim kategorisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu / Yaşayan Kültür Yayla Meydanı, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli / Bathonea Arkeopark Projesi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu / Yaşam Vadisi ile ödül aldı.

Çevre kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün / Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman / Yürüyen Köşk Projesi, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz / Yapay Resif projesi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek / Biyokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi ve Kent Hayvanları projesi ile ödül aldı.

Sağlık, sokak hayvanları kategorisinde Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç / 75 Yataklı Hastane Projesi, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan / Kepez Sağlık ve Spor Merkezleri ve Herkes İçin Sağlık projeleri ile ödül aldı.

Turizm kategorisinde Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay / Vegan Festivali, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı / Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı / Kitap Fuarı, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut / Ulusal Aşçılık Kampı ile ödül aldı.

Çocuk kategorisinde Ayvalık Belediyesi / Zeytin Çekirdekleri Projesi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat / Süleymanpaşa'da Çocuk Olmak ile ödül aldı.

Eğitim, gençlik ve spor kategorisinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina / Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi , Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç / Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç / Ücretsiz Öğrenci Servisi ile ödül aldı.