Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 18:23

CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı

CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı

22 Aralık 2016 18:23

CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan, CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum olarak atandı.
2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen CHP Gölbaşı İlçe Kongresinde yapılan seçimlerde başkanlığa gazeteci ve yazar Nuriye Atabey seçilmiş, bu süreçte 3 çarşaf listeden gelen yönetim kurulu nedeniyle kendi yönetimini oluşturamamıştı. Gerçekleştirilen son yönetim kurulu toplantısında 3 yönetim kurulu üyesinin de istifa etmesi sonucu CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı yönetimi düştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı. CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan ve beş kişilik bir heyetin Gölbaşı İlçe teşkilatına gelerek görevi teslim aldığı öğrenildi.
CHP Ankara İl Başkanlığı’nın www.chpankaraorg.tr sitesinde ilçe başkanlarının yer aldığı bölüme Gölbaşı Teşkilatına CHP Ankara İl sekreteri Erdoğan Doğan’ın resmi eklendi. Doğan kongre sürecine kadar CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığını sürdürecek. Başkanlığı Doğan’a teslim eden Nuriye Atabey partililere gönderdiği mesajında, başkanlık görevini bugüne kadar şerefle yürüttüğünü ifade ederek, “Değerli partililerim, beni ilçe başkanı seçerek vermiş olduğunuz bu onurlu görevi bugüne kadar şerefle yürüttüm. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı görevimi geçici yönetime devretmiş bulunmaktayım. Şahsıma ve yönetimime vermiş olduğunuz destekten ötürü hepinize müteşekkirim. Yeni temiz sayfalarda birlikte olacağız” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç