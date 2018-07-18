Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bedellinin Meclis'ten Geçmesi Gerektiğini DÜşünüyoruz. Söz Verildi, Verilen Sözün Tutulması Gerekir"
18 Temmuz 2018 14:21

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bedellinin Meclis’ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis’ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özel:

18 Temmuz 2018 14:21

Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, OHAL ile ilgili olarak, "İktidar partisi önce karşı çıktığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ısrarla dile getirdiği, daha sonra hem kamuoyunda seçmen nezdinde hem piyasalar nezninde bir beklentinin ortaya çıkması üzerine seçim sathı mahalinde verdiği sözü tutar görünüyor. OHAL’in adı kalkıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi OHAL’in ismini kaldırırken, cismini Türkiye’nin gündeminde, sosyal hayatında, kamu yönetiminde tutacak formül buldu. Avrupa’nın gelişmiş demokrasilerinin olumlu örneklerini görmezden gelenler hatta onların uygulamalarını şeytanlaştıranlar Fransa’nın OHAL’daki bazı hükümlerini kalıcı hale getirmesini savunuyorlar. Bugün akşam kendiliğinden kalkacak OHAL’i, yarından itibaren komisyon gündeminde yutup, ardından da meclis gündemine getirerek, 3 yıl süreyle uzatmayı planlıyorlar. 3 ayda bir uzattıkları OHAL’i 3 yıl uzatacaklar" ifadelerini kullandı.


Özel, bedelli askerlik konusunda, "Bedellinin Meclis’ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç