Bugün de demokrasinin önüne çıkan bir engeli kaldırdık" dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP’nin 22 Nisan tarihinde İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin isimlerini okuyarak, "15’liler artık yuvada, görevleri tamam. ’Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır’ diyen 15 arkadaşımız görevlerinin yaparak, gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar. Demokrasinin temel koşullarından biri eşit, adil ve güvenli seçimdir. Siyasi partilerin seçimlere katılmaması için elinden gelen her şeyi yapan iktidara karşı, panik içinde baskın seçim kararı alan iktidara karşı, yarışanların eşit şekilde seçime girmemesi için her şeyi yapan iktidara karşı, İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi için 24 Haziran’a baskın seçimi çeken iktidara karşı, Cumhuriyet Halk Partisi ve 15 milletvekili arkadaşımız adalet, eşitlik, demokrasi görevini yerine getirmişlerdir. 22 Nisan 2018’de İYİ Parti’ye geçen arkadaşlarımızı bugün istifalarını hem İYİ Parti’ye hem de Meclis Başkanlığına vereceklerdir. Bugün yine arkadaşlarımız üyelik başvurularını ve milletvekilliği başvurularını yapacaklardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimizin önüne çıkarılan engellerin aşılması ve her zaman sorumluluk üstlenmiş, öncülük etmiş bir siyasi partidir. Bugün de demokrasinin önüne çıkan bir engeli kaldırdık. 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açtık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ’Hoşgeldiniz’ diyorum" dedi.

Özel, 15 milletvekilinin dönüşlerinin konuşulduğunu söyleyerek, birilerinin olumsuz iklim oluşturabilmek için onları ve yaptıkları işi itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Özel, "Bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geriye tepti. İlk andan itibaren 15 arkadaşımızın yapmış olduğu büyük fedakarlık, büyük bir sempati, ilgi, takdirle karşılandı. Onlar gittikleri şehirlerde, sokaklarda alkışlarla karşılandılar. Bugün geldiğimiz noktada kamuoyunun gönlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği, cumhurbaşkanı adayı olabilmek isteyene karşı kurulmuş engellerin bertaraf edildiği ve artık sarayın planlarının alt üst olduğu bir sürecin önemli bir kilometre taşını daha koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise, Olağanüstü Hal süreci içinde seçime gitmeme temennisinde bulunarak, "Demokrasi mücadelesinde büyük hadisenin gelişmesinin önünü açan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli 15 milletvekiline, Türk milleti ve demokrasi adına sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" diye konuştu. Çıray, şöyle konuştu:

"Aşama aşama geliyoruz. Son kurulan tuzak ’dont’ sitemi adı verilen, her 300-500 oyun kendi kurdukları ittifaka gitmesini sağlayan sistemi de bozduk. Millet, Millet İttifakı kurarak bu konuda da dengeyi kurdu."

22 Nisan tarihinde CHP’den İYİ Parti’ye geçen ve bugün tekrardan CHP’ye dönen milletvekillerinin isimleri şöyle sıralandı:

"Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Akın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak)."