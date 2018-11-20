CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bugün parası olanların siyasi arkası olanların hiç hapse girmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Onlara derhal beraat kararı veriliyor. Harp okulu öğrencileri, garipler, fakir fukara içeride. Diğerlerinin tamamı dışarıda. En son FETÖ'nün iş adamı vardı, savcı hakkında takipsizlik verdi. Parası var arkada dayısı var. Bunlar adalet dağıtamazlar. Adaleti bunlar yok ediyor zaten. Daha önce söylemiştim, kışlaya, camiye, adliyeye siyaseti sokmayın demiştim. Sokarsanız Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adliyeye siyaseti soktular" ifadelerini kullandı.

Dünya Çocuk Günü

Bugünün Dünya Çocuk Günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Dünyada nerede bir çocuk varsa çocuğun üstün yararı dikkate alınarak çocukların hakları korunur. Çocuklar hepimizin üzerine titrediği varlıklardır. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerektiğini biliyoruz. Çocuğun haklarını korumak hepimizin ortak görevidir. Biz çocuklarımıza bir bayram armağan ettik ama çocukların geleceği konusunda çok endişeliyiz. İki milletvekilimiz bir çalışma yaptılar. Son 18 ayda 21 bin 957 çocuk hamile kaldı. Bunlar daha çocukluklarını yaşamak oyun oynamak isterler. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocukların sayısı 15 bin 937. 3 bin çocuğumuz cezaevlerinde. Son 7 yılda 340 çocuğumuz da iş kazalarında hayatını kaybetti. Çocuklarımıza gerçekten gerekli değeri veriyor muyuz? Çocuklarımızı sanki at yarışına katılırlarmış gibi onları sınavdan sınava sokmuyor muyuz? Onları düşünen bir siyasal iktidar yok” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Milletvekili Erdin Bircan'ı dün son yolculuğuna uğurladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hocamız konuşmasını yaparken bu ülkeye hizmet etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün devlet büyüklerine Allah'tan rahmet diledi ve onları unutmamamız gerektiğini de ifade etti. Saygın bir din bilgini böyle olur” şeklinde konuştu.

Akademisyenlerin gözaltına alınması

16 Kasım 2018 tarihinde sabah 06.00'da polislerin bir grup akademisyenin, profesörün, araştırmacının kapılarını çaldığını ve gözaltına aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bunların hiçbirisinin kaçacak yeri yok niye kaçsınlar bir suç işlemediler ki kaçsınlar. Adalet neyi gerektirir açarsınız telefonu, ‘hakkınızda bir şikayet var ifadenizi alacağız, şu gün şu saatte sizi bekliyoruz emniyette savcılıkta' diyebilirsiniz. Evlerini sabahın köründe basıp şafak baskını yapıp bunları alıp götürmek 'sizi biz cezalandırıyoruz' demektir. İfadeleri alındı. Yiğit Aksakoğlu dışındakilerin tamamı serbest bırakıldı. Osman Kavala 13 aydır tutuklu. İddianame yok ceza yok suç da bulamıyorlar. Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir."