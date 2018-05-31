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31 Mayıs 2018 03:46

CHP heyetinden afetzedelere ziyaret

Ankara genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Gölbaşı’nın bazı köylerinde oluşan sel ve su baskınlarından zarar gören vatandaşlar CHP’li heyet tarafından ziyaret edildi.

CHP heyetinden afetzedelere ziyaret

31 Mayıs 2018 03:46


CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları Aylin Yaman, Kamer Gözaçık ve CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik Karagedik’in aralarında bulunduğu heyet, Kırıklı, Tepeyurt ve Ahiboz mahallelerinde su baskınında etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Genel Başkan Yardımcısı Bingöl selde mağdur olanlar için yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız mağduriyetinin giderilmesi konusunda talepleri var. Ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde hasarlar olduğunu belirttiler. Çiftçi ve esnafların kredi, veri ve SGK borçlarının ertelenmesi konusunda vatandaşlar bizlerden talepte bulundular” dedi.




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