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22 Ağustos 2018 09:51

CHP heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı nedeniyle CHP heyeti AK Parti Genel merkezine gelerek bayramlaştı.

CHP heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti

22 Ağustos 2018 09:51


AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ’dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Her iki heyette birbirlerinin bayramlarını tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Geçmişten bu yana büyük sınavları başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Zorlu 2 hafta geçirdik. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. Önümüzdeki seçimlere yönelik hazırlıklarımızı başlattık” dedi.


Sarıeroğlu, konuklara cezerye ikram etti.




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