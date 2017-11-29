CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısında toplantının gündemini paylaştı. Bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile PM toplantısını birleştirdiklerini belirten Tezcan, Türkiye’nin hem gündemini hem gelecekle ilgili planlamaları konuştuklarını kaydetti. Dünden beri Türkiye’de önemli bir gündem oluştuğunu belirten Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında gösterdiği belgelerle ilgili konuştu.

“Üç grup başkan vekilimiz Meclis Araştırma Komisyonu önergesi verecek”

Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 14.00’te açıklama yapacağını söylediğini hatırlatan Tezcan, “O açıklama da gelmedi. Hala merakla bekliyoruz. Eğer sahte olan bir belge iddianız varsa, sahte diyorsanız, gelin TBMM’yi harekete geçirelim. TBMM’de araştırma komisyonu kuralım, Meclis tek tek araştırsınlar. Hem belgelere baksın, belgelerin arkasındaki kaynakları sorsun, istesin, kim yalan söylüyor, sahte belge ile iş tutuyor ortaya çıksın. Sizin çoğunlukta olduğunuz TBMM’de bir araştırma komisyonu kuralım, orada bütün her şey kalem kalem incelensin. Arkadaşlarımız Meclis Araştırma Komisyonunu hazırladılar. Üç grup başkan vekilimiz bugün ya da yarın Meclis Araştırma Komisyonu önergesi verecek” açıklamasında bulundu.

“Biz savcılıklarla meşgul olacağımızı hiçbir zaman söylemedik, olmayacağız” diyen Tezcan, “Biz millete şikayet ettik. Bu işin davası milletin divanında görülecektir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparım’ demişti, şimdi gereğini yapma zamanıdır. İstifa etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Aykan Erdemir ile ilgili soruşturmanın başlama tarihi manidardır”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, CHP’li eski vekil Aykan Erdemir hakkındaki yakalama kararıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“24. Dönem Bursa Milletvekilimiz Aykan Erdemir ile ilgili soruşturmanın başlama tarihi manidardır. Genel başkanımızın açıklama yapacağı güne denk gelmiştir. Amerikan makamlarının bu belgeleri almak için Aykan Erdemir’e ihtiyaç duyacaklarını zannetmiyorum. Bu noktada bu meseleyi, özellikle Rıza Sarraf meselesini Türkiye’nin hak etmediği bir şekilde Türkiye’yi bu meselenin göbeğine sokma çabalarını hala anlayabilmiş değiliz. Bu çerçevede kim ne yaptıysa hesabı ondan sorarsınız. Bir yerlere bir şeyleri sıçratarak kaçış yolları aramanın bir alemi yok. Kim ne yaptıysa gitsin hesabını versin.”

"3-4 Şubat tarihlerini öneriyoruz"

CHP’nin Olağan Kurultayı ile ilgili soruya Tezcan, “Biz MYK olarak 3-4 Şubat tarihlerini öneriyoruz. PM görüşecek” yanıtını verdi.

Amerika’da Rıza Sarraf davası devam ederken Kılıçdaroğlu’nun bu iddiaları gündeme getirmesinin dikkat çektiğinin belirtilmesi üzerine Tezcan, "Amerika’da Rıza Sarraf davası devam ederken Türkiye’de hayat duracak mı?" diye konuştu.