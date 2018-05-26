Türkiye’nin bunu aşması lazım" dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 1017 Malazgirt Bulvarı’na MHP’liler tarafından asılan bayrakların, Saadet Parti’li 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Saadet Parti’si taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, Saadet Parti’si Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk, silahla hava ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırırken, Öztürk’ün de arasında bulunduğu 5 yaralı, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz siyaset yapıyoruz. Demokratik bir ortamda siyaset yapmak, düşüncelerimizi ifade etmek, inandığımız düşünceler şu veya bu şekilde kamuoyu duysun diye pankartlar asmak siyasetin bir geleneğidir. Şiddet uygulamak, insanları sopayla dövmek, gecenin bir yarısında 30 kişi baskın düzenleyip insanları yaralamak doğru değil. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Eğer böyle bir tablo Türkiye’nin önüne konulacaksa, bu gelecek açısından da son derece vahim. Geçmişte buna benzer çok acı olaylar yaşadık. Türkiye’nin bu acı olayları yaşamaması lazım. Bütün siyasi partiler demokratik ortamda düşüncelerini özgürce ifade etmeliler. Her siyasi partiye saygı duyuyoruz. Ama bu saygının ölçüsü şiddetin olmamasına bağlıdır. Arkadaşımız yaralanmış, umarım kısa sürede taburcu edilecek. Bu olay bizi son derece üzdü, benzer bir tabloyu Türkiye’nin yaşamaması lazım."

Kılıçdaroğlu, açıklamanın ardından beraberindeki partililerle birlikte hastaneden ayrıldı.