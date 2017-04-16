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16 Nisan 2017 11:51

CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu Ankara’da kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda oyunu Arjantin İlkokulunda kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu Ankara’da kullandı

16 Nisan 2017 11:51


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya’daki Arjantin İlkokuluna gelerek 4142 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, son derece güzel bir kampanya yürüttüklerini, bütün vatandaşları kucakladıklarını ifade etti. Bugün Türkiye’nin kaderini oyladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye’nin başka temel sorunlarını tartışma imkanımız olur” diye konuştu.




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