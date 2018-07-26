CHP Meclis Grubundan Kurultay açıklaması

CHP TBMM Grubu ortak açıklama yaptı. CHP TBMM Grubu adına Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu açıklamayı okudu. Bankoğlu yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamanın önemine değinerek, "Bugün Kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bugün İl Başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet meclisi milletvekili grubumuzun bu iradesini basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu bildiriyi 129 milletvekilimiz imzalamıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal’a ve İstanbul milletvekilimiz kadri Enis Berberoğlu’na bu bildiriyi imza talebinden bulunulmadığını bilgilerinize sunuyoruz" ifadesini kullandı.