CHP önünde Kurultay protestosu

CHP Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, CHP yönetimine yönelik, tepki göstermek amacıyla başlattıkları oturma eylemini bugün de sürdürüyor. Eylemde, bazı vatandaşlar pankartlarla dikilirken, bazıları ise bulmaca çözüyor.

Oturma eylemine katılanlardan Yunus Emre Çetin, “Gitmesi gerekenin gitmesi lazım. Değişim umuttur, değişim her yerde çok güzeldir. Değişim yeni fikirler, yeni düşüncelerin temelidir. CHP bize Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıdır. CHP kimsenin değil, halkındır. Bu yüzden mirasımıza onlar da biz de güzel bir şekilde sahip çıkmalıyız. Öncelikle, buradaki şey aslında siyasi parti değil. Atatürk’ün mirasına, ülkeye, burada hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Sakarya’dan geldiler

Oturma eylemine katılmak için Sakarya’dan geldiğini belirten CHP Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Şentürk ise “Değişimden yanayız. Ne Kılıçdaroğlu’ndan ne de ötekinden ümidim var. Değişim istiyoruz. Sakarya Grubu olarak Muharrem İnce’yi destekliyoruz, onun için geldik ama onda da bir ümit göremiyorum” şeklinde konuştu.

Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muharrem İnce olmayabilir, Kılıçdaroğlu olmayabilir. Başka biri, daha iyi biri, daha güzel biri, daha güzel kararlar alacak biri de çıkabilir. Değişim, sırf ikisine odaklanmamalı. Başka birisi de aday olabilir. Kim olursa, en iyisi olsun. Artık genç beyinler olmalı.”