CHP önünde oturma eylemi

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi 5 kişi, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Önlerine koydukları pankartlarla oturma eylemi yapan partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama bekliyor. Pankartlarda, "Artık tamam, 24 saat oturma eylemi, açıklama istiyoruz. Sayın Genel Başkan, parti içerisinde de adalet" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan oturma eylemi yapan grup, parti yetkilileri tarafından ikna edilmeye çalışılırken, o sırada genel merkeze gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerinden bilgi alarak parti binasına giriş yaptı. Grubun oturma eylemi ise sürüyor.