Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 11:13

CHP önünde oturma eylemi

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

CHP önünde oturma eylemi

26 Haziran 2018 11:13


CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi 5 kişi, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Önlerine koydukları pankartlarla oturma eylemi yapan partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama bekliyor. Pankartlarda, "Artık tamam, 24 saat oturma eylemi, açıklama istiyoruz. Sayın Genel Başkan, parti içerisinde de adalet" ifadeleri yer alıyor.


Öte yandan oturma eylemi yapan grup, parti yetkilileri tarafından ikna edilmeye çalışılırken, o sırada genel merkeze gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerinden bilgi alarak parti binasına giriş yaptı. Grubun oturma eylemi ise sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç