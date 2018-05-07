CHP önünde pazarcı eylemi

CHP Genel Merkezi önünde toplanan İzmir Bayraklı ilçesi Özkanlar pazarı esnafı, yanlarında getirdikleri "Viyadük sözü nerede", "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar ile tepkilerini dile getirdi.

Esnaflar adına yapılan açıklamada, Bornova sınırları içerisindeyken Bayraklı ilçesine dahil olan Özkanlar pazar yerinin 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapatıldığına dikkat çekilerek, kendilerine yeni bir yer verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade edildi. Pazar yerinin kapatılacağının da kendilerine telefon mesajıyla bildirildiği iddia edildi. Grubun taleplerini dile getirmek üzere esnaf temsilcisi Faysal Acar, CHP Genel Merkezi’nde görüşmelerde bulundu. Acar, çıkışta görüşmelerle ilgili bilgi verdi.