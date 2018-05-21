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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Ve Beraberindeki Heyet Milletvekili Aday Listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Teslim Etti.
21 Mayıs 2018 16:24
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
IHAAW162416-SIY/21-05-2018 - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
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21 Mayıs 2018 16:24
21.05.2018 16:24:16 TSI NNNN
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