CHP Sözcüsü Öztrak: “Bunun hangi başkent olduğunu açıklamak zorundadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığı açıklamasına ilişkin, “Bunun hangi başkent olduğunu açıklamak zorundadır. Bize komplo yapan başkent hangi başkent? Bize komplo yapan ülke hangisiyse karşısında iktidar muhalefet kol kola girelim hep beraber ona karşı mücadeleyi başlatalım" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in ilk defa mahkemeye çıktığını söyleyen Öztrak, Erdem'in 4 aydır hapiste olduğunu ifade etti. Öztrak, “Şunu biliyoruz yargılandığı kumpas davası mutlaka çökecek, bugüne kadar çökmeyen kumpas davası yok ve Eren Erdem bir an önce özgürlüğüne kavuşacak. Bugün Eren Erdem'in özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin bir meteoroloji teşkilatı yok mu?"

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili konuşan Öztrak, “2 askerimiz, hem de Ekim ayında donarak şehit oluyor hava koşulları deniyor. Bu ülkenin bir meteoroloji teşkilatı yok mu hava koşulları hakkında kendilerine doğru düzgün bilgi veren? Her şeyi hava şartlarına bağlayıp işin içinden sıyrılıveriyorlar” dedi.

İstanbul Havalimanı'yla ilgili de Öztrak, “Seçmenin gözünü boyamak için bitmemiş bir havaalanını açtılar. Yetmedi bu havaalanı açılış törenini bahane edip Cumhuriyetimizin kuruluş kutlamalarını Cumhuriyet'in başkentinden alıp saltanatın başkenti olarak gördükleri İstanbul'a taşıdılar. Bu havaalanının milletin sırtına kambur olacağı bu açılışla bir defa daha belli olmuştur. CHP olarak bizim ülkemizin kalkınmasını sağlayan yatırımlara hiçbir karşıtlığımız yoktur. Bizim karşı duruşumuz yatırıma değil, akılsızlığadır. Bu havaalanı milletin refahına ne ilave getiriyor, hiçbir ilave getirmiyor” şeklinde konuştu.

"Bunun hangi başkent olduğunu açıklamak zorundadır"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığı açıklamasına değinen Öztrak, şunları kaydetti:

“Bir bakan bir başkentte Türkiye ekonomisiyle ilgili operasyon tezgahlandığını söylüyorsa bunun hangi başkent olduğunu açıklamak zorundadır. Plan Bütçe Komisyonunda bu defalarca sorulmasına rağmen bakan bu soruya cevap vermedi. Hiçbir yetkili böyle bir lafı ortaya atıp sonra da sessizliğe bürünemez. Devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Sayın bakan bu başkent hangisiyse açık açık söylemek zorundadır. Bize komplo yapan başkent hangi başkent? Bize komplo yapan ülke hangisiyse karşısında iktidar muhalefet kol kola girelim hep beraber ona karşı mücadeleyi başlatalım. Ama bu işin aslı var mı yok mu bunu bilmek zorundayız.”

Öztrak, Kemer Belediyesi ile ilgili soruşturma talebinin belediye başkanından geldiğini vurguladı. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Gardırop Atatürkçüsü' sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Her nedense birdenbire iktidar partisinde ve onun başında bir Atatürk sevgisi yarışı başladı. Bu herhalde seçim öncesinde ortaya çıkan bir durum. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun devrimlerine, kurmuş olduğu laik demokratik cumhuriyete sahip çıkacaktır” dedi.

"En doğru adayla sandıkta mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız"

Öğrenci Andı tartışmalarıyla ilgili de Öztrak, “Neden Andımızdan rahatsız olduklarını çıkıp açıklasınlar. Ant bir gelenektir, devletler gelenekleriyle yaşarlar. Dolayısıyla bu geleneklerden vazgeçmek birliğimizin, beraberliğimizin önemli unsurlarından biri olan Andımızla kavga etmek hiç kimseye bir fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul adayının kim olacağı sorusu üzerine Öztrak, “CHP olarak adaylarla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. En doğru adayla sandıkta mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız. Bu seçimler CHP'nin büyük bir zaferi yakaladığı, milletimizin bu tek adam parti devleti rejimine dur dediği seçimler olacaktır” dedi.