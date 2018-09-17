CHP Sözcüsü Öztrak: “Ekonomide tüm göstergeler hızla kötüye doğru gidiyor”

Geçtiğimiz hafta TESK Genel Kurulunda 'bu kriz bizim krizimiz değil' dedi. Evet sizin kriziniz değil, aslında bu kriz sofrasına 2 günde bir bir kap et yemeği koyamayan vatandaşımızın krizi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısının gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

2018- 2019 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, “Birçok ders kitabı daha öğrencilerimize ulaşmamış. Öğretmeni olmayan okullarımız var. Bunun yanında istediği okula giremeyen öğrencilerimiz de açık liselere yönlendirilmişler. Meclis açılır açılmaz ilk işimiz öğretmen meslek yasasını sunmak olacak. Bu yasada öğretmenlerimize öğretmenler gününde bir maaş ikramiye verilmesi, 3600 ek göstergenin verilmesi gibi hususlar olacak. Öğretmenlerimizi bu sözleşmenin baskısı altından bir an önce kurtarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MYK'da meclis iç tüzüğüyle ilgili olarak grup başkan vekillerinin bilgi verdiğini söyleyen Öztrak, “Aslında resmen bize intikal etmiş bir şey yok ama ortada iktidar partisinin iç tüzük önerileriyle ilgili bir takım söylentiler var. Bunlarla ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundular. Konuyla ilgili açıklamaları grup başkan vekillerimiz yapacaklar” dedi.

"Ekonomide tüm göstergeler hızla kötüye doğru gidiyor"

Ekonomideki son gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Öztrak, “İşsizlik rakamları yeniden çift haneli hale geldi. Yüzde 10.2. Genç işsizliğin yüzde 19'u aşmış olması da önemle üzerinde durulması gereken bir husus. Bankaların ticari işletmelere dağıtmış oldukları pos cihazları var. Geçen sene pos cihazı sayısı 1 milyon 700 binmiş, bu yıl Haziran ayında 1 milyon 600 bine düşmüş. Yüzde 7'lik bir azalma var. Bu da ekonomiyle ilgili sıkıntıyı gösteriyor. Bütçe açıklandı. Bütçe açığı geçen sene 25 milyar TL imiş, 50.8 milyar TL'ye ulaşmış. Bütçe açığımız yüzde 102 artmış ikiye katlanmış. Aslında ekonomide tüm göstergeler hızla kötüye doğru gidiyor. Geçtiğimiz hafta tek adam TESK Genel Kurulunda 'bu kriz bizim krizimiz değil' dedi. Evet sizin kriziniz değil, aslında bu kriz sofrasına 2 günde bir bir kap et yemeği koyamayan vatandaşımızın krizi. Elektriğe yüzde 18, doğalgaza yüzde 14 daha fazla ödemek zorunda kalan Ayşe teyzemizin krizi. Bu kriz faturayı görünce ay sonunu getirebilmek için aldığı malları kasada bırakmak zorunda kalan Ali Rıza amcanın krizi, bu kriz işçinin emekçinin, esnafın, sanayicinin, çiftçimizin krizi. Evet bu kriz sizlerin krizi değil, sizlerin sırtına çöktüğünüz milletimizin krizi” değerlendirmesinde bulundu.

“Nerede kaldı yerlilik millilik?”

“Türkiye'ye Katar bir uçan saray hibe etmiş” diyen Öztrak, “Millet krizde inim inim inlerken onlar bir uçan saray almak için gerekli girişimlerde bulunmuşlar. Katar Emiri de demiş ki ‘ben bu uçağı Türkiye'ye satmam, hibe ederim.' Bu ülkenin Katar'ın hibesine ihtiyacı yok. Bu ülkenin yöneticilerinin uçan saraylarla sağa sola gitmelerine de ihtiyaç yok gerek yok. Nerede kaldı bu iktidarın ağızlarından düşürmediği yerlilik millilik” şeklinde konuştu.

“Bu havaalanının açılışı galiba 29 Ekim'e yetişmeyecek”

Öztrak, 3. havaalanı ile ilgili de, “Bir de bu uçan sarayın ineceği havaalanı meselesi var. Önce bu havaalanının pistlerinin çöktüğünü duyduk, sonra taşımalarla ilgili yapılan ihalelerde sorunlar var dendi. Şimdi orada çalışan emekçiler ayakta. İnsanca çalışma şartları istiyorlar, üzerlerine TOMA'larla gidiliyor. Emekçiler gözaltına alınıyor. Şu anda Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve 10 arkadaşımız sabahtan oraya gittiler. Ne oluyor? Bu havaalanının açılışı galiba 29 Ekim'e yetişmeyecek. O nedenle de iktidar bunun yetişmemesiyle ilgili gerekçe arıyor” açıklamasında bulundu.

Orta Vadeli Programın bu hafta açıklanacağının ilan edildiğini söyleyen Öztark, bunun açıklanması için 10 gün geç kalındığını ifade etti. Öztark, şöyle konuştu:

“100 günlük icraat programı açıkladılar, tutmadı. Yeni ekonomi modeli dediler, olmadı. Türk lirası çökmeye, faiz coşmaya devam etti. Enflasyon aldı başını gitti. Geçtiğimiz hafta, dolarla yapılan sözleşmeleri TL'ye çeviren bir yasal değişikliği açıkladılar. Bununla ilgili tüm belirsizlikler sürüyor. Bu sabah Ankara Belediyesi bir açıklama yaptı. Vatandaşın kartında bulunan doğalgaz kontörlerini Türk Lirasına çeviriyoruz. O hemen oldu. Bu düzenlemenin söylediği şey, bundan sonra doğalgaza yapılacak zamlar anında vatandaşa yansıyacak. Bir iş yaparken bir başkasını bozuyorlar. Bu şekilde bu işin gitmesi mümkün değil. İktidarı kendilerine bir çeki düzen vermeye çağırıyorum. Bu orta vadeli program da eğer aspirin tedavisinden, pansumandan ibaret olursa, bu milletimize çok ciddi bedeller ödetir. Biz bu krizin başında 13 tane madde önerdik. Bu başlık altındaki düzenlemelerle ekonomide gerekli güveni oluşturmaları mümkün. OVP'de acil bir takım önlemler görmeliyiz.”

Öztrak, milletin derdine derman olacak tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayarak, “Artık dış güçler, Merkez Bankası bu bahanelerin arkasına saklanmayın” dedi.

"Bu İş Bankası hisselerine el koymayı, 12 Eylül paşaları da denemişti"

Öztrak, İş Bankası hisseleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Bu İş Bankası hisselerine el koymayı, 12 Eylül paşaları da denemişti ama sonuçta mahkemeden döndü. O dönemdeki darbecilerin yapamadığını bu dönemde Sayın Erdoğan yapmak istiyor. Ondan sonra biz bu döneme sivil darbe dediğimiz zaman kızıyor, biz darbeciye darbe demek zorundayız."

Katar'ın hibe ettiği uçakla ilgili de Öztrak, "Türkiye'ye hibe edilen her şeyin mutlaka kaydı olur. Bu belgelerin Saray tarafından kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bunlar açıklansın ki, bunun hibe mi, satın alma mı olduğu ortaya çıksın. Her iki halde de bugün bu ülke bu haldeyken bu uçağı alıp kullanmak, uçan sarayla uçmak haramdır, günahtır, yazıktır" değerlendirmesinde bulundu.