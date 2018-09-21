CHP Sözcüsü Öztrak: "Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine ilişkin, "Burada bir dengesizlik var. Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz, hukukçu arkadaşlarımız gerekçeli kararı gördükten sonra nasıl hareket edeceğimize ilişkin eylem planı oluşturacağız. Ama Meclis Başkanına büyük görev düşüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün tahliye edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili, "Eğer milletvekilliği nedeniyle serbest kalıyorsa yani dokunulmazlığı nedeniyle serbest kalıyorsa aynı dokunulmazlık o mahkemenin 24 Haziran'dan sonra o yargılamanın durdurulmasını gerektiriyordu. Ama bu yapılmadı. Burada böyle bir dengesizlik var. O nedenle de hukukçu arkadaşlarımız özellikle bu gerekçeli kararı görmek için bekliyoruz. Enis Berberoğlu'nun yargılanma sürecinin 24 Haziran'dan sonra durdurulması anayasaya aykırıdır. Bundan böyle yeniden Mecliste kendisiyle birlikte çalışma imkanına kavuştuğumuz için de son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Hibe sözleşmesini Hazine'nin internet sayfasına koysunlar"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Katar'ın Türkiye'ye hibe ettiği uçakla ilgili ‘ devletin kasasından bir kuruş para çıkmamıştır' açıklamasına değinen Öztrak, şöyle konuştu:

“Bugün diyor ki Sayın Kalın, ‘devletin kasasından bir kuruş para çıkmamıştır.' Hazine'nin internet sayfasına bu uçakla ilgili gibi hibe sözleşmesinin bir örneğini koysunlar. Görelim bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Hibe sözleşmesini Hazine'nin internet sayfasına koysunlar.”

Milletin kurla faiz arasına sıkıştırıldığını savunan Öztrak, “Bu orta vadeli program ile ilgili olarak ciddi bir ciddiyet problemi var. YEP dedikleri OVP ile ilgili olarak yani kanuni adını nasıl değiştiriyorlar onu da bilmiyorum ama bir tek isminin değiştiğini görüyoruz. İçerideki tedbirler malzemesine tablolara şunlara bunlara baktığınız zaman bundan önceki OVP'lerden hiçbir farkı yok. Diğerlerinin adeta bir devamı” dedi.

"Doğru bir yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır"

İktidarın Türkiye'de kriz olduğuna inanmadığını belirten Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türk ekonomisinin çok ciddi potansiyeli vardır. Yeter ki bu potansiyeli doğru kullanmayı bilin. Doğru bir yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır. Ama şu andaki mevcut yönetim 6 yılda çıkamaz. Yaptıkları OVP'den belli oluyor.”

"Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz"

Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesiyle ilgili soruya Öztrak, "Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz, hukukçu arkadaşlarımız gerekçeli kararı gördükten sonra nasıl hareket edeceğimize ilişkin eylem planı oluşturacağız. Ama Meclis Başkanına büyük görev düşüyor. Güçler ayrılığı çerçevesinde Meclise sahip çıkması lazım" şeklinde konuştu.

"MHP'nin Lideri baştan beri, ittifakı devam ettireceklerini söylüyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "MHP'nin Lideri baştan beri, ittifakı devam ettireceklerini söylüyor. Bizim bu konuyla ilgili yapacağımız herhangi bir değerlendirmemiz yok ama hem bunu söyleyeceksiniz hem 'bu uçak milletin içine sinmez' diyeceksiniz hem ekonomik gelişmelerden şikayet edeceksiniz bu olmaz. İttifaksa ittifakın sorumluluğu tüm alanları kapsar. MHP'de sorumluluk altındadır, bundan kendisini sıyıramaz" ifadelerini kullandı.