CHP’de Ramazan Bayramı ziyareti

MHP, DSP, Vatan Partisi, İYİ Parti ve BBP heyetleri CHP’ye bayram ziyaretine geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla partilerin Ankara’daki genel merkezlerinde artık geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayram ziyaretleri kapsamında diğer partileri kabul etti. Bu kapsamda CHP’ye ilk olarak AK Parti geldi. Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ’dan oluşan heyet kabul edildi.

Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, PM Üyesi Gamze Taşçıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykaya karşıladı. AK Parti’nin ardından gelen bir diğer parti Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Nurhan Başoğlu ve Selçuk Karakülçe bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

CHP’de ziyaretler gün boyu devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyet de CHP’ye gelen partiler arasındaydı. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Suruç’ta yaşanılan saldırıyı kınadı. Olay kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Durmaz, "Mübarek Ramazan Bayramı’nın havası hakim. Bayram birliğimize, dirliğimize vesile olma misyonunu yerine getirmiş oldu" diye konuştu.

Vatan Partisi’nden (VP) ise Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve beraberindeki heyet geldi. Ardından HDP, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe ve beraberindeki heyetler de CHP’yi sırasıyla ziyaret eden bir diğer partiler oldu.