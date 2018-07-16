Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 11:59

CHP’de tansiyon yükseliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde hiçbir ekip, kadro anlayışı barındırmadan sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle, kendine özgü ’değişim, dönüşüm ve umut kurultayı’na imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardır" dedi.

CHP’de tansiyon yükseliyor

16 Temmuz 2018 11:59


CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 26. dönem milletvekili Gaye Usluer ve CHP’liler ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tüzün, "Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü seçimli kurultayının yapılması talebimizi sizlerin aracılığıyla bütün Türkiye’ye, partimizin yetkili organlarına ve kurultay delegelerimize duyurmak istiyorum. Kurultay delegeleri olarak buradalar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi organlarında yer alan isimler olarak sembolik olarak buradayız. Bugün basın toplantımızı 11’de yapacağız demiştik ama 08.30’dan itibaren Türkiye’nin birçok yerinde kurultay delegelerimiz notere koşarak gidip, noter huzurunda imzalarını vermeye başlamışlardır. Bu anlamda değişimi ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Olağanüstü Kurultayımızın adı ’değişim ve umut kurultayı’ olacaktır. Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde hiçbir ekip, kadro anlayışı barındırmadan sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle, kendine özgü ’değişim, dönüşüm ve umut kurultayı’na imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardır" dedi.


Gaye Usluer ise değişime işaret ederek, "Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu, demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi başta büyük şehirler olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bugün tam da değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve önce kendi içimizde başlatmalıyız bu değişimi. Çünkü tam 9 seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak farklı sonuçlar alınamayacağını yaşayarak gördük. 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı siyasi ömrünü tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.


Tüzün, 08.30 itibariyle delegelerin imza vermek için notere gittiğini ve sayının 100’ü geçtiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç