CHP'den 'Mansur Yavaş' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş'ı CHP'nin destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin, "Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın kolları eğitim toplantısında ilginç iddialarda bulunduğunu söyleyen Öztrak, “Dedi ki 'mahalli idari seçimler belki de ana muhalefetin sonu olacak.' Mahalli idare seçimlerinin birilerinin sonu olacağını anlamaya başladı. CHP olarak bu seçimde büyük bir başarı elde edeceğiz. Bu da tek adam parti rejiminin sonu olacak. Bu tür değerlendirmeler yaparken dikkatli olması lazım. Devletin başında bulunuyor. Bu başka algılara yol açabilir. Tek adam parti devleti rejiminin başı demiş ki bir tek bizim kadın kollarımız çalışıyor, CHP'nin kadın kolları çalışmıyor. CHP üstünden kurban kesmeye kalkmasın, kendi kadın kollarına baksın, kendi kadın kollarının son seçimde aldığı neticeye bir baksın” ifadelerini kullandı.

“AK Parti'nin yöneticileri andımızın neresine karşı olduklarını çıkıp açıklamaları lazım”

Danıştay 8. Dairesi'nin ‘Andımız' ile ilgili kararına değinen Öztrak, “5 yıl sonra Danıştay bir sendikanın talebi üzerine karar aldı. Bu kararı iptal etti. Bazı AK Parti yöneticileri çıktılar ülkeyi Danıştay mı yönetecek mealinde açıklamalar yaptılar. Bunların kuvvetler ayrılığına hukukun üstünlüğüne inanmadığını defalarca söyledik. İşlerine geldiği zaman bağımsız yargı deyip arkasına sığınıyorlar işlerine gelmediği zaman yargı kararlarına demediklerini bırakmıyorlar. Danıştay yürütmeyi denetlemek için var. Danıştay bunların yanlışlarını düzeltince hemen ayağa kalkıyorlar. Neden? Çünkü tek adam yanlış yapmaz. Atatürk milliyetçiliğine esas alan andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan, cumhuriyet ideallerini barındırır saygı sevgi kavramlarının içselleştirir kalkınma hedefini simgeler. Şimdi eğer hukuk varsa andımız tüm okullarımızda yeniden okutulmaya başlanacak. Hiç unutulmasın büyük devletler gelenekleriyle yaşar. Madem bu kadar yaygara koparılıyor AK Parti'nin Genel Başkanı ve onun yöneticileri andımızın neresine karşı olduklarını çıkıp açıklamaları lazım” açıklamasında bulundu.

“Niye cinayetle ilgili açıklama yapmak için Salı gününe kadar bekliyorsunuz”

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Öztrak, şunları kaydetti:

“Bu konuda Sayın Genel Başkanımız TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını veya iç güvenlik komisyonunun bu konuyla ilgili olarak özel toplanmasını bu da olmazsa meclis üyelerini anlatmak üzere gizli bir toplantı yapmasını talep etti. Bu mesele giderek karanlık bir hal alıyor. Böyle bir cinayetin odasında işlendiği söylenen konsolosun yurt dışına çıkmasına nasıl izin verildi? ABD bu işi fazla büyütmek istemiyor neden? Çünkü işin ucunda ABD endüstrisinden 110 milyar dolarlık silah alımı var. Peki Türkiye niye bunu deşelemiyor? Milletimizin bilmediği hangi hesaplar var? Niye cinayetle ilgili açıklama yapmak için Salı gününe kadar bekliyorsunuz. Siz 2012 yılında şu andaki kralın abisi olan kraldan TÜRGEV'e gelen 100 milyon dolarlık bağış aldınız. Bu bağışı iade edin dedik etmediniz. Yediniz bitirdiniz. Onun kardeşine karşı kişilikli bir tavır alıp alamayacağınızı sorgulamamızı milletimiz bizden bekliyor. Bugüne kadar milletimize açıklamadığınız nedir? Konsolosun elini kolunu sallayarak bu ülkeden ayrılmalarına neden izin verdiniz? Bunları açıklayınız.”

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Oxford Union'da yaptığı konuşmayla ilgili Öztrak, “Sayın Genel Başkanımız buradaki konuşmasında Türkiye'deki demokrasinin durumunu anlattı. Bugün yine AK Parti Genel Başkanı bundan çok rahatsız olmuş. Genel Başkanımız içeride sizin yüzünüze ne söylüyorsa dışarıda da aynısını söylüyor. Genel Başkanımız bu toplantıda CHP'nin tüm susturulanların sesi olduğunu ifade etti” şeklinde konuştu.

"Biz ensarı da muhaciri de biliriz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği ‘bölücü terör örgütleriyle ittifak görüşmeleri boşuna değil, teröristlere çiçek atıyorlar, Suriyeli muhacirlere dil uzatıyorlar, sen muhacir nedir bilmezsin' sözlerinin hatırlatılması üzerine, “AKP Genel başkanı sıkıştıkça on parmağında on kara CHP'ye sürmeye çalışıyor. Bölücü terör örgütleriyle Oslo'da görüşme yapanların CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapıyorsunuz diye suçlamasının kıymeti harbiyesi yoktur. CHP ve terör yan yana getirilemeyecek zıt iki tane kavramdır. Biz ne terörle ne de terörle arasına mesafe koyamayan oluşumlarla hiçbir işbirliği ve müzakere içine girmeyiz. CHP olarak bizim tutumumuz son derece net. Biz ensarı da muhaciri de biliriz ama mesele bu işin Türkiye'nin taşımayacağı boyutlara ulaşması ve bir çözüm üretilememesi meselesidir” ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş" yorumu

Yerel seçimlerde aday olarak İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı göstereceği CHP'nin de bu konuda destek vereceği iddialarına ilişkin Öztrak, “Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur” dedi.

AK Parti ile MHP arasında af konusunda yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine Öztrak, “Bu ittifakın kendi iç meselesi. Öyle görünüyor ki bazı konularda ortaya ciddi görüş ayrılıkları çıkıyor. Bu konuyla ilgili olarak tarafların yaklaşımları ne olacak bizde seyrediyoruz ne olacağını” diye konuştu.