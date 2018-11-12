CHP'den Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak gösterilmesi konusunda, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir. Biz mutabakatı sandıkta arayacağız diyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Öztrak, MYK'da ekonomideki son gelişmeleri, bugün açıklanan ödemeler dengesi rakamlarını, dış politika kapsamında İran ambargosunu, Kandil'de teröristlerin başına ödül konulmasını, Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan sondaj çalışmalarını, eğitimin sorunlarını, kadına ve çocuğa karşı şiddetle ilgili düzenlemelerin meclise getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

"CHP Genel Başkanı demokrasiden yana olan haktan hukuktan adaletten yana olan her türlü aşırılıkla terörle arasına mesafe koyan herkesle görüşür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşme yaptığı haberlerinin basına yansıdığı hatırlatılarak, Türk'ün Kılıçdaroğlu'na 'Tabanımızın oy vereceği isimleri çıkartırsanız tabanımızdan destek gelir. Mansur Yavaş ismine tabanımız sıcak bakmıyor' dediğinin de basına yansıdığının sorulması üzerine Öztrak, "CHP Genel Başkanı demokrasiden yana olan haktan hukuktan adaletten yana olan her türlü aşırılıkla terörle arasına mesafe koyan herkesle görüşür. Ama bu görüşmenin kapmasında ne var ne yok bu konuda çok fazla bilgim yok. Ama bu görüşmenin nezaket görüşmesi olduğunu ve daha çok karşı tarafı dinlemeye yönelik bir görüşme olduğunu biliyorum" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş açıklaması

CHP'nin Ankara 'da aday göstereceği isimler arasında Mansur Yavaş isminin çok konuşulduğu belirtilerek İyi Parti'nin de Yavaş'la adaylık konusunda görüşme yaptığı ve Yavaş'ın ise ortak aday olma konusundaki mesajlarının sorulması üzerine Öztrak, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Dolayısıyla bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerle ilgili benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk ile yapılan görüşmeye ilişkin bazı basın yayın organlarında Sezgin Tanrıkulu'nun ‘HDP ile işbirliği ittifak tamam' olduğu yönünde açıklama yaptığı iddiasıyla ilgili Öztrak, “Bu haberi okuduktan sonra Sezgin Beyle konuştum. Sezgin Bey bu haberin tamamen çarpıtma olduğunu söyledi. Böyle bir şey söylemediğini, sandıkta mutabakat çerçevesinde söylenmiş sözlerden oluştuğunu ifade etti” dedi.

“Biz mutabakatı sandıkta arayacağız diyoruz”

CHP olarak ortak adaylığa nasıl bakacaklarının sorulması üzerine “Biz mutabakatı sandıkta arayacağız diyoruz” dedi.

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 2. kez disipline sevk edildiğinin sorulması üzerine Öztrak, "Öztürk Yılmaz ile ilgili olarak ikinci disiplin sürecinin de başlatıldığına dair grup disiplin kurulunda grup başkan vekilleri bilgi verdiler. Grup disiplin kuruluna intikal etmiş bir konuda herhangi bir görüş bildirmenin doğru olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.