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28 Aralık 2016 13:47

CHP’li Bülent Tezcan’dan ’anayasa değişikliği’ değerlendirmesi

CHP’li Bülent Tezcan’dan ’anayasa değişikliği’ değerlendirmesi

28 Aralık 2016 13:47

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin komisyon aşamasında eskidiğini savundu.
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gök, beş yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Teröristler zannedilerek vurulan 34 yurttaşımız yaşadığı köy aslında korucu köyüydü. Sınır ticareti yapan bu yurttaşlarımızın arasında PKK’nın askeri kanat sorumlusu Fehman Hüseyin’in olduğu sanıldı. Bu kararın alınmasında tam 4.5 saat süren Heron görüntüleri, bu görüntülerin Genelkurmay Başkanlığı’nda değerlendirilmesi ve en sonunda aynı tarihte bombalamadan önce yapılan Milli Güvenlik Krulu’nda Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın ve diğer yetkililerinin katıldığı toplantıda vurulma kararı alındı" ifadelerini kullandı. Gök, Anayasa Komisyonu’na ilişkin olarak, hükümetin beşinci maddesini geri çekerek havlu attığı iddiasında bulundu.
Bülent Tezcan ise, "Daha bu teklif komisyon aşamasında eskimiştir. Anayasa gibi bir ülkenin temel kuruluşu hak ve özgürlükler, devlet sistemi, bireyin hak ve özgürlüklerini düzenleyen bir metnin, yüzlerce yıl sonrasını düzenlenmesi gereken bir metnin komisyonda eskimiş olması teklifin nasıl hazırlandığında açık bir kanıtı haline gelmiştir. Dün akşam beşinci maddeyi geri çektiler. Yedek milletvekilliğinin yanlış bir düzenleme olduğunu bizde söylemiştik. Bu metinde tek yanlış düzenleme yedek milletvekilliği değil. Milli iradenin denetimini tamamen ortadan kaldıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yürütmeyi denetleme imkanı vermeyen bir teklifle karşı karşıyayız. Komisyonun ve AKP çoğunluğuna baktığımızda bu denli önemli bir teklifi tartışılmadan, konuşulmadan, komisyon üyelerinin dahi konuşmadan alelacele geçirme niyeti vardır. Bu acele niyedir? Hem komisyon hem Meclis hem de milletin önünde tartışılmasından niye çekiniyorlar? Bu teklif bugün de geçse, altı ay sonra da geçse iki buçuk üç yıllık bir zaman dilimi var. İki buçuk üç yıl varken bunu komisyonda bir haftalık bir takvim içerisinde geçirme telaşı nedir?" dedi.



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