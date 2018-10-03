CHP'li Erol: "Ek göstergeyle ilgili kanun tekliflerimizi verdik"

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, polislerin mesai ücretlerini ve izinlerini kullanmadıkları zaman izin ücretlerini alamadıklarını belirterek, "Emniyet mensuplarının, öğretmenlerin, sağlık personelinin, din görevlilerinin, kamu avukatlarının ek göstergeyle ilgili beklentileri var. Bu konularla ilgili kanun tekliflerimizi verdik" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında polislerin mesai ücretlerini ve izinlerini kullanmadıkları zaman izin ücretlerini alamadıklarını belirterek, "3 bin 600 ek gösterge beklentileri de yıllardır yerine getirilmiyor. Emniyet güçlerimiz şehit olmaktan çok emekli olmaktan korkar hale geldiler. Emniyet mensuplarının, öğretmenlerin, sağlık personelinin, din görevlilerinin, kamu avukatlarının ek göstergeyle ilgili beklentileri var. Bu konularla ilgili kanun tekliflerimizi verdik" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beklentinin olduğunu da söyleyen Erol, "Tüm bu konularla ilgili gerek parti, gerek milletvekili olarak çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.