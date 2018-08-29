CHP’li Gök şarbon vakasının yaşandığı bölgede

Gök, gerekli önlemlerin alınması konusunda takipte olacağını söyledi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan’dan Günalan ve Ahiboz’da yaşanan şarbon hastalığı ile ilgili bilgi alan Levent Gök daha sonra Ahiboz ve Günalan’da yerinde incelemelerde bulundu. Şarbon vakasının yaşandığı özel çiftliğin bulunduğu alanda açıklama yapan Levent Gök şunları söyledi:

"Ahiboz, Günalan ve Soğulcak Mahallesi muhtarları yanımızda. Gerek yurttaşlarımızdan, gerekse sabah Gölbaşı Kaymakamlığından aldığımız bilgiler çerçevesinde Gölbaşı’nda yaşanan bu şarbon vakasının hemşehrilerimiz olan Ahiboz ve Günalan köylerinde yetiştirilen yerli hayvancılığın dışında bayramdan 10 gün önce buraya getirilen ithal hayvanlarda olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ahiboz ve Günalan köyleri aynı zamanda seçim bölgem olmalarından dolayı da uzun zamandan beri tanıdığım köylerdir. Dolayısıyla bugüne kadar bu köylerin içerisinde yetiştirilen yerli hayvanlarla ilgili herhangi bir şarbon hastalığına bugüne kadar hiçbir zaman rastlamadık. Zaten bu olayda tabi ki mahallemizin dışında, her iki mahallemize de birkaç kilometre uzak mesafede özel bir besihanede ithal edilen hayvanlardır. Dolayısıyla şu ana kadar Kaymakamlığın verdiği bilgiye göre de 50’ye yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu ve bu olayın ortaya çıkmasından itibaren gerek İl Tarım Müdürlüğü gerekse İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin bir an önce aşılama faaliyetlerini tamamlamak üzere yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu öğrenmiş oluyoruz."

Gök, yerli hayvancılıkta bir sıkıntı olmadığını kaydederek, "Aşılamaların bugün veya en geç yarın itibariyle bitmiş olacağı ifade edildi. Şarbon hastalığının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde yarar var. Yerli hayvancılıkta bir sıkıntı yok. Şimdi bu bölgedeki yerli hayvan besicilerimizin de mağdur edilmeden bu sorunun bir an önce gündemimizden çıkartılması gerekiyor. Ben hem bölge milletvekili olarak, hem de TBMM Başkanvekili sıfatımla konuyu yakından takip ediyorum. Gerek Tarım Bakanlığı yetkilileri ile gerekse Kaymakamlıkla diyaloglarımız sürüyor. Sorunun kısa sürede çözülmesi ve yurttaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çabayı sarf edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şarbon ile ilgili çalışmaların Kaymakamlık, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ve muhtarlıkların işbirliği ile sürdüğü bilgisini aktaran Levent Gök, telef olan hayvan sayısının Gölbaşı Kaymakamlığının verdiği bilgiye göre 50 olduğunu söyledi.