CHP’li Gök, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Bütün şehitler nerede şehit olduysa, gaziler nerede yaralandıysa herkes aynı haktan yararlanmalıdır. Kimseyi ayırmadan bağrımıza basıyoruz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği program vesilesiyle şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar yaptı. Davetlilerle birer birer selamlaşan Gök, iftar yemeği sonrası bir konuşma yaptı. Şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gök, “Ülkemiz için kahramanlık gösteren şehit yakınları ve gazilerimizle bir arada olmayı biz her zaman en öncelikli bir hedef olarak kendimize benimsemiş durumdayız. Sizler sayesinde bu ülke ayakta duruyor, bütünlüğünü kuruyor. Bu ülkenin insanları bir yurtlaş olarak bir arada yaşıyorsa bunun ağır bedellerini ödemiş sizlere karşı ne yapsak azdır” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım yapmanın doğru olmadığını, nerede ne zaman yaralandığına bakılmaksızın tüm gazilerin aynı haklardan yararlanması gerektiğine vurgu yapan Gök, “Ülkeler gazileriyle şehitleriyle ve onlara verdikler değerlerle ayakta kalır. Bütün şehitler nerede şehit olduysa, gaziler nerede yaralandıysa herkes aynı haktan yararlanmalıdır. Kimseyi ayırmadan bağrımıza basıyoruz. Her şehit cenazesine gidildiğinde ‘Vatan sağ olsun’ diyorlar. O içlerindeki acıyı, ayakta kalarak bizlere örnek olmaya çalışıyorlar. Gazilerimiz kimi ellerini, kimi kollarını kimi bazı uzuvlarını kaybetti. Onlarda ‘Vatan sağ olsun’ dedi. Şimdi hepsinin bizden tek beklentisi unutulmamak ve gerekli saygıyı göstermek, sonsuza kadar yaşayacak ülkemizde sonuna kadar başımızın üstündesiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkenin birer yurttaşı olarak siyaset yapmadan ülkemize sahip çıkıp mücadele ediyoruz” dedi.