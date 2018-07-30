CHP’li İnce’den noter tasdikli taahhütname

Noterden taahhütname verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim" ifadelerini kullandı.

CHP’li Muharrem İnce Ankara’nın Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan 35’inci notere giderek, "Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olamazsam pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım" taahhüdünde bulundu. Muharrem İnce çıkışta ise açıklamalarda bulundu.

"Koltuk derdinde değilim"

Noterden taahhütname imzaladığını ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime notere taahhütname verdim. Bir adaylık süreci yaşadık. 51 günde yüzde 31’e yakın bir oy aldık. 51 gün yeterli bir süre değil. Bunu 500 günde yapmak lazım. Daha uzun bir sürede yapmak lazım. Örgütü hazırlamak lazım. İnsanın kendisini hazırlaması lazım. Önümüzdeki dönemde Genel Başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım. Baroların, odaların, belki de CHP’nin adayını destekleyecek başka siyasi parti üyelerinin oy kullanacağı ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve burada da kendim de aday adayı olacağım bunu da taahhüt ediyorum. Cumhurbaşkanı seçimi kazanamazsak partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim ve imzaladım. Koltuk derdinde değilim. Türkiye derdindeyim. Çocuklarımızın geleceği derdindeyim. Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarabileceğine inanıyorum. Zafer hazırlıktır diyorum. Seçime 50 gün kala ’gel bizim adayımız ol’ deyince olmuyor. Uzun süreli bir hazırlık lazım.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmadığını ifade eden İnce, "Genel Başkanımız da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı da kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil. Derdimiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve memleket. Bunu taahhüt ettim" dedi.

"Tuncay Özkan mevzusu benim için bir mevzu değil"

Kaç imza topladığının sorulması üzerine İnce, "Ben imzaların sorumlusu değilim. PM üyemize ve vekillerimize sorun" diye konuştu.

Tuncay Özkan konusuna da değinen İnce, "Tuncay Özkan mevzusu benim için bir mevzu değil. O tür şeylere cevap vermiyorum. Seviyeyi düşürmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Olağanüstü Kurultay için gerekli imzaların topladığına değinen İnce, "17.30’a kadar süre var. Değerli kurultay delegelerinin beni, Kılıçdaroğlu’nu, il başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler. Vatandaş ne diyorsa onu yapsınlar. Millet ile inatlaşırsanız, millette sizin ile inatlaşır. Delege arkadaşlarımın gideceklerini tahmin ediyorum. Bin 250 kişinin tamamının gitmesini gönlüm istiyor. Söylediğim odur. Yeterli imza toplamış arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.